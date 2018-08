Mi Jian assume liderança dos Serviços de Estudos de Políticas e Desenvolvimento Regional

Depois da fusão entre o Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM e o Grupo de Trabalho de Assuntos do Interior da China, o Chefe do Executivo divulgou ontem que Mi Jian, especialista em Direito, será o líder da nova Direcção dos Serviços de Estudos de Políticas e Desenvolvimento Regional a partir do próximo sábado.

Joana Figueira

Mi Jian começa as funções do cargo de director dos Serviços de Estudos de Políticas e Desenvolvimento Regional (DSEPDR) a partir de sábado pelo período de dois anos. No final do mês de Junho, um comunicado do Gabinete do Porta-voz do Governo indicava que Mi Jian substituía Lau Pun Lap, que se aposentou por ter atingido o limite de idade legal para o exercício de um cargo público. Desde então, Mi Jian exerceu como coordenador da Direcção.

A liderança da nova equipa de dirigentes da DSEPDR foi anunciada ontem em Boletim Oficial, num despacho em que são destacadas as funções de especialista em Direito do Gabinete de Tradução Jurídica do Governo, membro do Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública, consultor principal do Gabinete Preparatório do Gabinete de Estudo das Políticas do Governo e consultor principal do Gabinete de Estudo das Políticas do Governo. Desde 2017, Mi Jian é também membro da Comissão Coordenadora da Gestão e do Desenvolvimento das Áreas de Jurisdição Marítima de Macau.

O mesmo despacho indica ainda que a DSEPDR vai contar com dois sub-directores: Ung Hoi Ian, que até agora assumia o cargo de coordenador-adjunto do Gabinete de Estudo das Políticas do Governo, e Lin Yuan, assessora do Gabinete do Chefe do Executivo desde 2015.

Em Boletim Oficial foram ainda apontadas as chefias de dois departamentos – Desenvolvimento Regional e Apoio Geral – e de quatro divisões – Economia e Vida da População; Intercâmbio e Cooperação; Coordenação e Desenvolvimento; e Administrativa e Financeira.

A DSEPDR resulta da fusão entre o Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM e o Grupo de Trabalho de Assuntos do Interior da China. No dia 12 deste mês, o Conselho Executivo avançou que o “Governo entendeu ser necessário efectuar a fusão” e, “com isso, criar um serviço permanente”, que ficará responsável pelo estudo, acompanhamento e apoio técnico relacionado com as políticas públicas e o desenvolvimento regional.

A nova DSEPDR deverá apresentar teorias científicas e prestar apoio em termos de informações para a tomada de decisões pelo Chefe do Executivo e para as acções do Governo, bem como sobre o papel da RAEM nas estratégias nacionais. Assume ainda a coordenação dos trabalhos respeitantes a grandes estratégias nacionais, a políticas nacionais relacionadas com Macau e o desenvolvimento regional, bem como a implementação, coordenação e promoção da execução de políticas de desenvolvimento regional.