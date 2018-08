Leong Sun Iok apela à aceleração da revisão legislativa sobre aquisições governamentais

Em interpelação escrita, o deputado Leong Sun Iok insta o Governo a acelerar a revisão do regime de aquisição de bens e serviços e melhorar o actual sistema legal para regular as aquisições e evitar a corrupção. “O Relatório Anual do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC)de 2015 apontou que os casos criminais envolvendo conluio entre funcionários públicos e empresários, bem como conspiração de corrupção na construção, aquisição e terceirização de serviços em departamentos públicos eram sérios. O CCAC sugeriu que a legislação deveria ser melhorada a fim de tapar as brechas propensas à corrupção ”, assinalou Leong Sun Iok.

No entanto, o longo atraso da revisão legislativa preocupa o deputado, que citou a recente decisão do Tribunal de Última Instância (TUI), que veio exigir que o Governo reavaliasse as propostas de contrato para a construção do metro ligeiro, como ilustração das consequências de não haver regras e padrões rígidos na adjudicação através de concursos públicos.

“O Governo também reconhece as deficiências do actual sistema legal de aquisições e propõe emendas. No entanto, a legislação está a ser continuamente arrastada. A consulta pública sobre o regime de aquisição de bens e serviços, originalmente prevista para Junho, não foi realizada. Quando é que o Governo planeia realizá-la e quando é que o projeto de lei pode entrar em processo legislativo?”, questionou Leong Sun Iok.

O deputado perguntou ainda sobre as medidas do Executivo para evitar cenários semelhantes ao incidente de licitação do metro ligeiro, incluindo legislação, alterações ao actual “Regime Jurídico do Contrato de Obras Públicas” e optimização da avaliação de propostas e contratação. S.Q.