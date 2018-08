Grupo português junta-se ao Encontro de Marionetas

O 4º Encontro de Marionetas vai este ano levar o grupo português Companhia da Chanca, além de marionetistas locais e de Hong Kong, a vários locais emblemáticos da cidade. A iniciativa, que decorreentre 7 a 23 de Setembro,inclui uma exposição interactiva a pensar nas escolas chinesas.

Vítor Quintã

A participação de um grupo português, Companhia da Chanca, é a principal novidade do 4º Encontro de Marionetas de Macau, que arranca a 7 de Setembro. A iniciativa vai este ano ganhar mais dias e chegar a “uma série de locais emblemáticos da cidade”, explicou ao PONTO FINAL Elisa Vilaça. A directora da Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal está também a preparar uma exposição interactiva a pensar sobretudo nas escolas chinesas de Macau.

O Encontro organizado pela Casa de Portugal começa com “Sítio”, da Companhia da Chanca, reservado para os estudantes da Escola Portuguesa de Macau. “Não é propriamente marionetas”, admite Elisa, mas também não tem palavras, “só música e movimento”, permitindo assim chegar a um público mais amplo. Ao contrário de muitos espectáculos de marionetas feitos apenas para os mais novos, “Sítio” é “para pessoas dos 6 aos 90 anos”, diz a antiga educadora de infância, graças a uma mensagem “de amor, de paz” vinda do interior rural de Portugal.

O programa continua no dia 8, ao ar livre, com o grupo de marionetas tradicionais chinesas Hong Kong Puppet and Shadow Art Center. O espectáculo no Jardim Lou Lim Ieoc, às 16 horas, inclui os “Robertos”, fantoches tradicionais portugueses, de Sérgio Rolo, “um antigo marionetista do Teatro de Marionetas do Porto”. No dia seguinte, a Companhia da Chanca sobe ao Teatro D. Pedro V às 17 horas. Os bilhetes para todos os espectáculos são gratuitos e podem ser levantados na sede da Casa de Portugal.

O programa recomeça no fim-de-semana seguinte com Elisa Vilaça a apresentar “O Circo”, com música ao vivo de Tomás Ramos de Deus, Paulo Pereira e Miguel Andrade no Auditório do Conservatório de Macau. Elisa diz que este é um exemplo da vontade da Casa de Portugal de “fazer a conexão com as diferentes entidades no espaço cultural”. “O importante é haver um intercâmbio. Perde-se muitas vezes isso em Macau, pois cada um vive um pouco fechado em si mesmo”, lamenta a marionetista. O espectáculo vai ter duas sessões no dia 15, uma às 11h30 e outra às 15 horas, e oferece a bebés e crianças a partir dos seis meses “a oportunidade de tocar nos objectos”.

Exposição interactiva

A aposta na interactividade levou também à exposição “Histórias contadas e recontadas”, que começa a 20 de Setembro. No ano passado, o Encontro mostrou “Marionetas Asiáticas”, com 70 peças de nove países que integram o espólio de Elisa Vilaça. Mas a coleccionadora admite que as exposições, “às vezes, se forem para um público muito novo, perdem por serem estáticas”. Por isso mesmo, este ano “queremos que as crianças se apercebam que os espaços de exposição podem ser espaços de prazer, onde é possível tocar em tudo”, explica a marionetista. Elisa vai guiar os visitantes em quatro sessões de meia hora cada uma, às 10h30, 11h30, 15 horas e 16 horas. Numa das partes da mostra, chamada “Pescador de Letras”, “no final da história, as crianças vão elas próprias criar histórias”, conta.

A exposição na Galeria da Residência Consular vai estar aberta ao público em geral e a grupos das escolas de Macau até ao dia 23 de Setembro. O tema que guia estas “Histórias contadas e recontadas” é a preservação ambiental. “Macau é uma cidade de consumo extremo e de desperdício extremo e as crianças hoje vivem exactamente nesse ambiente, em que tudo se deita fora”, lamenta Elisa. Para dar o exemplo, a exposição vai incluir mantas feitas de mostruários de casinos, uma folha de palmeira e um galho de árvore caídos durante o tufão Hato e caixas de garrafas de vinho. Além disso, cada criança vai ser convidada a escolher um pedaço de tecido de dentro de um velho baú de madeira. “No final desta semana de exposição vou usar todos os pedaços para criar uma manta gigante que irá ser usada no próximo Encontro”, revelou a organizadora.

A Casa de Portugal espera que haja muitas escolas chinesas a responder ao convite para visitar a mostra. “De todas as iniciativas que organizámos, esta é sem dúvida aquela que junta mais gente das mais diversas nacionalidades, e não apenas chineses”, disse ao PONTO FINAL Diana Soeiro, coordenadora da Casa de Portugal. Como nenhum dos espectáculos do Encontro tem palavras, a barreira linguística não se faz sentir e permite que sejam “transversais a todo o público”, explica Diana.