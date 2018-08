Governo garante que incentiva à poupança de água junto da população e empresas

O plano de consciencialização da população para a poupança de água está a ser cumprido, afirmou o Executivo em resposta a uma interpelação do deputado Lam Lon Wai, que destacou a passagem do tufão Hato como exemplo de que “não é certo que se tenha sempre água disponível”.

Joana Figueira

O Governo garante que tem incentivado os diversos sectores da sociedade à poupança de água, apontando que, no ano passado, o consumo doméstico diário per capita em Macau foi de 157 litros, “número inferior ao das cidades vizinhas, tais como Hong Kong, Guangzhou, Taipei, Tóquio e Seul”. A directora dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Susana Wong, respondia assim ao deputado Lam Lon Wai, que numa interpelação escrita questionou o Executivo sobre os planos para aumentar a consciência da população em relação à poupança de água.

Lam Lon Wai considerava, no documento endereçado em Junho último, que, “segundo os dados estatísticos, o consumo médio diário de água em Macau é superior ao de outros países do mundo”, e que, por isso, “é grande a margem para Macau poupar”. O deputado destacava o consumo de água “relativamente elevado em certos serviços públicos e nos sectores da hotelaria e da restauração”.

A DSAMA aponta, porém, que os trabalhos do organismo estão “em conformidade com o Programa de Poupança de Água de Macau”, e sustenta-se no mecanismo misto de tarifas de água por categoria e escalão e no lançamento das diferentes medidas de poupança de água. São exemplos o Plano de bonificação nas tarifas de água, o Plano de conservação de água nos hotéis, o Programa de Incentivo à Poupança de Água nas Pequenas e Médias Empresas, o Plano de Poupança de Água nos Prédios Comerciais e o Plano de Poupança de Água nas Escolas.

Em Junho, o deputado Lam Lon Wai afirmava também que, “relativamente ao volume de água consumido, o peso da água para beber é reduzido. A maioria da água preciosa destina-se a descargas sanitárias e a limpezas e, de facto, pode recorrer-se à água reciclada para esse efeito”.

Questionada sobre o desenvolvimento e aproveitamento da água reciclada, no caso específico da execução do Plano de Desenvolvimento da Água Reciclada em Macau (2013-2022), a DSAMA afirma que “o projecto de água reciclada e relacionados foram suspensos”. Mantém-se a justificação: “Devido à existência de numerosos projectos relacionados com a vida da população que devem ser tratados prioritariamente pelo Governo da RAEM, depois de se ter ponderado a importância dos diversos projectos”.

A suspensão do Plano de Desenvolvimento de Água Reciclada em Macau foi noticiada em Fevereiro de 2017. O objectivo, em 2013, quando o plano foi anunciado pelo Governo e foi estabelecido um contrato de 1,2 milhões de patacas para elaboração do projecto, era que 10% da água consumida na região fosse reciclada em 2022 e que seria inicialmente usada para fins não-potáveis como descargas sanitárias, uso paisagístico e rega dos espaços verdes. Numa fase posterior, para arrefecimento nos estabelecimentos de grande escala.