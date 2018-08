Ausência de currículo de educação sexual deixa nos professores decisão sobre o que ensinar

Por não existir um currículo específico de educação sexual, Ng (nome fictício), professor de Educação Moral e Cívica, é que decidiu que temas abordaria com os seus alunos do ensino secundário. Nas Exigências das Competências Académicas Básicas desta disciplina, consultadas pelo PONTO FINAL, surgem apenas requisitos genéricos sobre a relação entre rapazes e raparigas e mudanças ocorridas durante a puberdade.

Catarina Vila Nova

“Se uma rapariga tiver muitas saudades do seu namorado e lhe enviar 300 mensagens numa manhã, acham que isto é apropriado ou não?”. A pergunta foi lançada por Ng (nome fictício), professor de Educação Moral e Cívica numa escola secundária chinesa de Macau, durante uma das quatro aulas em que abordou a educação sexual no último ano lectivo. Ao PONTO FINAL, o docente afirmou não existir “nenhum currículo oficial sobre educação sexual” e que, em relação ao ensino secundário, as directrizes da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) apenas indicam que “se fale sobre como manter uma amizade com um rapaz ou uma rapariga”. Contrariamente ao que tem sido afirmado por Leong Vai Kei, subdirectora da DSEJ, e pelo próprio organismo ao longo das últimas duas semanas, no currículo de Educação Moral e Cívica não existe qualquer referência a métodos contraceptivos, homossexualidade ou mesmo educação sexual.

Naquele que foi o seu primeiro ano como professor de Educação Moral e Cívica, Ng optou por não abordar os métodos contraceptivos nas aulas que dedicou a ensinar educação sexual por recear “perguntas constrangedoras” dos seus alunos. “Eu estou um pouco assustado em ter que falar sobre isto, porque posso trazer um ambiente constrangedor para a sala de aula e não sei se os alunos me fariam perguntas constrangedoras como qual é o aspecto dos órgãos sexuais”, assumiu o docente, que receia ainda perguntas da esfera da sua vida privada. “Hoje em dia os alunos estão muito mais abertos e podiam fazer-me perguntas sobre a minha vida privada com a minha mulher”.

Na ausência de um currículo especificamente designado para ensinar educação sexual, Ng diz que, neste ano, ensinou aos seus alunos do secundário “sobre amor, como distinguir entre gostar e amar alguém e como viver com os diferentes géneros”. “Eu apresentava-lhes diferentes cenários. Podia ser algo tão simples como quando há um conflito sobre o filme que queriam ver no fim-de-semana ou até sobre o que fazer se quiserem apresentar o seu namorado aos pais”, exemplificou o professor. As aulas de Ng, segundo explicou, são baseadas em discussão entre os alunos e são os próprios estudantes que escolhem o que querem aprender. “Sou eu que estou a conduzir a discussão, mas não sou eu que conduzo a uma resposta. Os estudantes escolhem o que querem aprender. Eu apresento os temas principais mas, quanto aos detalhes, é com base nas suas escolhas”.

Há duas semanas, em declarações aos jornalistas, Leong Vai Kei afirmou que os métodos contraceptivos estão incluídos no currículo da educação regular e que se ensina às crianças, “de acordo com a idade, o que é o sexo”. “Por exemplo, no ensino infantil nós vamos ensinar as várias partes do corpo, o que é a privacidade, quais são os limites e como proteger-se a si próprio. No ensino primário também vamos ensinar o que é amor e o que é o namorado”, explicou a dirigente. No entanto, acrescentou a subdirectora da DSEJ, a decisão de ensinar estas temáticas recai sobre cada instituição. “No manual de educação moral e cívica há uma parte que fala sobre educação sexual, mas a escola tem autonomia para ensinar ou não esta parte”.

Num comunicado emitido três dias após estas declarações de Leong Vai Kei, a DSEJ afirmou que as questões relacionadas com a identidade de género e com a homossexualidade estão incluídas nos materiais didácticos auxiliares de educação moral e cívica e de educação sexual. “No ensino secundário complementar é proporcionada a discussão sobre temas de identidades de género, incluindo o conhecimento do que é a homossexualidade, o respeito pelas pessoas com características de género diversificadas, levando os alunos a aprender como tratar a homossexualidade com uma atitude de igualdade, respeito e tolerância”, pode ler-se na nota do organismo.

O PONTO FINAL consultou as Exigências das Competências Académicas Básicas (ECAB) de Educação Moral e Cívica do ensino secundário geral e complementar e do ensino primário, não tendo encontrado quaisquer referências a homossexualidade, métodos contraceptivos ou mesmo educação sexual. Por exemplo, no ensino secundário geral, os alunos devem aprender a “compreender as características da puberdade e aceitar com satisfação as suas mudanças nessa fase” e “conhecer correctamente o sentimento e amizade entre colegas e amigos do sexo oposto e ser capaz de lidar adequadamente com a relação entre os géneros”. Já no ensino secundário complementar surge apenas o ponto de “perceber os seus próprios deveres e responsabilidades sobre o casamento”. No ensino primário os alunos são ensinados, por exemplo, a “saber lidar e pedir ajuda em caso de assédio sexual” e a “conhecer e perceber a necessidade de contacto entre os dois sexos e a forma correcta desse contacto”.

“Não existe nenhum currículo oficial sobre educação sexual e por isso é que todo o currículo foi pensado por mim”, afirmou Ng. “No ensino secundário apenas se fala sobre como manter uma amizade com um rapaz ou rapariga, mas não se fala sobre como viver com o namorado, como interagir com o namorado ou como rejeitar os pedidos inapropriados do namorado”, declarou o docente.