“The World and I” sobe ao palco para propor uma visão colectiva da cidade

A Associação de Arte e Cultura Comuna de Pedra e a Association of Parents of the People with Intellectual Disabilities of Macau juntaram-se para criar o projecto “The World and I”, uma performance apresentada por intérpretes com necessidades especiais.

Joana Figueira

“The World and I” promete o palco como plataforma de aproximação entre pessoas com necessidades especiais e o espectador, convidando-o a ouvir as suas histórias e a olhar o mundo através das suas perspectivas. Esta performance é resultado de mais de um ano de trabalho conjunto entre a Associação de Arte e Cultura Comuna de Pedra e a Association of Parents of the People with Intellectual Disabilities of Macau, e apresenta-se no fim-de-semana de 8 e 9 de Setembro, no auditório do Conservatório de Macau.

A Comuna de Pedra apresenta o espectáculo como lugar de congregação. “Mesmo que falemos a mesma língua, todos temos uma visão única do mundo, que compõe a visão colectiva de uma cidade. Esta performance é um trabalho colectivo de oito pessoas com necessidades especiais que criam um mapa de visão do mundo partilhando as suas próprias histórias e perspectivas”.

“The World and I”, ou “O Mundo e Eu”, foi impulsionada pela vontade de permitir que os participantes expressem histórias individuais, sem planos fixos e restritos. “Os elementos da performance são principalmente deles próprios. Abordam a forma como observam e sentem o que os rodeia”, disse Jojo Lam, uma das professoras da Comuna de Pedra, ao PONTO FINAL.

O que começou por ser uma série de workshops promovida pela associação artística e cultural, destinada a três grupos de participantes com diferentes níveis de capacidades funcionais, acabou por evoluir para a vontade de dar forma a um projecto “desafiante” para ambas as associações.

“Apesar de termos experiência no trabalho com a população com necessidades especiais – ensinamos em escolas com crianças com necessidades especiais – ensinar e trabalhar para uma performance é diferente. Neste caso, eles não estão habituados a este tipo de ensaios e, na verdade, precisam de tempo para se lembrarem das suas falas e do espaçamento”, considerou Jojo Lam. A também actriz explica que a responsável pela direcção da performance, Jenny Mok, recorreu a abordagens muito específicas durante o processo de ensaios. “‘The World and I’ é muito espontâneo e ultrapassa a memorização de argumento”.

No conjunto de intérpretes estão Mak Beng Hong, Mak Ka Pui, Sou Iu Hou, Tang Kuai Lan, Lou Mei Ian, Ieong Man On, Hoi Ka Sin, Ngai Tong Loi – todos com diferentes capacidades funcionais. A Comuna de Pedra trabalha com três grupos que incluem pessoas com capacidades baixas, altas, que estão alojados no dormitório da Association of Parents of the People with Intellectual Disabilities of Macau ou que frequentam o espaço apenas para participar nas actividades que ali são dinamizadas.

A performance integra o Programa de Apoio a Projectos Artísticos Comunitários, sob alçada do Instituto Cultural. O auditório do Conservatório de Macau acolhe a estreia no dia 8 de Setembro, às 20 horas, e a segunda apresentação no dia 9, domingo, às 16 horas.