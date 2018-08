Piloto desvia voo para aterragem forçada em Shenzhen

O piloto de um voo da Capital Airlines, que não conseguiu ontem aterrar em Macau devido a fortes ventos que danificaram o trem de aterragem, decidiu desviar o avião para Shenzhen por achar que tinha melhores condições para uma aterragem de emergência, admitiu o Aeroporto de Macau.

Vítor Quintã

Um avião que se dirigia para Macau com 157 passageiros a bordo fez ontem de manhã uma aterragem de emergência no Aeroporto Internacional de Shenzhen, num incidente que provocou cinco feridos ligeiros, informou a Beijing Capital Airlines na rede social chinesa Weibo. Num comunicado, a Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) confirmou que, por volta das 11h16, o voo proveniente de Pequim “enfrentou problemas técnicos” na descida final para o Aeroporto Internacional de Macau que obrigaram a abortar a aterragem. Uma passageira identificada pelo apelido Huang disse ao canal chinês da Rádio Macau que o avião “saltou duas vezes” ao tentar aterrar na cidade. A Capital Airlines confirmou à imprensa que o avião perdeu os pneus da frente do trem de aterragem, que acabaram por danificar o motor dianteiro do lado esquerdo. Um passageiro disse ao canal chinês da Rádio Macau que viu mesmo o motor em chamas.

Uma porta-voz da Companhia do Aeroporto de Macau (CAM) explicou ao PONTO FINAL que a culpa poderá ter sido dos fortes ventos cruzados que se faziam sentir na altura. Segundo dados meteorológicos, na altura havia aguaceiros e ventos na ordem dos 50 quilómetros por hora. Em resposta, o aeroporto “declarou imediatamente o estado de emergência e activou o centro de operações de emergência, tendo o Corpo de Bombeiros chegado ao local” para preparar uma aterragem forçada, referiu a AACM.

Apesar dos danos, o piloto conseguiu voltar a levantar o avião. No entanto, segundo a imprensa chinesa, o avião sofreu também problemas de comunicação e foi então que o voo foi desviado através de um sistema alternativo de comunicação para Shenzhen, onde acabou por aterrar de emergência por volta das 11h58, referiu à imprensa o aeroporto de Shenzhen. Huang disse, no entanto, que os passageiros só souberam que o voo tinha sido desviado quando aterraram em Shenzhen, uma vez que a tripulação não lhes deu qualquer informação durante a hora em que o avião esteve no ar depois da aterragem falhada em Macau.

Novo incidente

Contactada pelo PONTO FINAL, a AACM recusou-se a fazer mais comentários, sublinhando que o incidente está já sob investigação, em conjunto com o regulador do continente, a Administração da Aviação Civil da China. A porta-voz da CAM sublinhou que a decisão final é sempre do piloto, que neste caso terá decidido desviar o voo para Shenzhen “por considerar que tem melhores condições para uma aterragem de emergência”. Samuel Tong Ka Chung, que já foi vice-director do regulador de aviação civil de Macau, explicou ao PONTO FINAL que a decisão poderá também ter-se devido a “procedimentos internos” da própria Capital Airlines. A companhia aérea é uma subsidiária do grupo chinês HNA, que tem uma base no aeroporto de Shenzhen mas não em Macau.

O HNA enfrenta uma grave crise de liquidez, depois de ter fechado o ano passado com uma dívida de 598 mil milhões de renmimbi (711 mil milhões de patacas), de acordo com os dados divulgados na apresentação dos seus resultados anuais. Na semana passada, a Capital Airlines anunciou a suspensão até Março do próximo ano dos voos directos entre a China e Portugal, referindo apenas “razões operacionais”. O incidente de ontem foi o segundo em três dias a envolver aviões da Capital Airlines, após no domingo um voo com destino a Hangzhou ter sido obrigado a regressar a Kunming devido a problemas mecânicos que causaram uma súbita perda de altitude.

“Entre a vida e a morte”

Todos os 157 passageiros e nove tripulantes foram retirados do avião em segurança, com apenas cinco feridos ligeiros que não precisaram de receber tratamento médico, garantiu a Capital Airlines. Um vídeo colocado na Internet parece mostrar os passageiros a sair do avião através das rampas de emergência. “Estivemos entre a vida e a morte”, diz um dos passageiros no vídeo, que sublinha ainda que o pneu do trem de aterragem da frente “desapareceu”. Uma outra passageira escreveu no Weibo que teve “muito medo”.

A operação acabou por obrigar ao encerramento da única pista do aeroporto de Shenzhen durante três horas, suspendendo assim as descolagens e limitando as aterragens. Os passageiros foram depois transportados para Macau num ferry alugado pela Capital Airlines. Mas nem todos ficaram satisfeitos com a resposta da companhia aérea. Uma passageira escreveu no Weibo que a Capital Airlines apenas ofereceu uma compensação de 600 renmimbi (713 patacas) e o barco só chegou a Macau por volta das 17h40. Um atraso que poderá sobretudo afectar vários alunos da China continental que vinham no voo de Pequim para se inscreverem para o novo ano académico 2018/2019, referiu a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST, na sigla inglesa). Num comunicado, a MUST prometeu fazer os possíveis para que todos os alunos possam ainda registar-se.