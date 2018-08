Nova comissária do MNE é Shen Beili

Shen Beili foi nomeada pelo Governo Central como a nova comissária do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Macau, avançou a Rádio Macau que cita a agência estatal chinesa Xinhua. Shen Beili era directora do Departamento Internacional do Comité Central do Partido Comunista Chinês e, entre 2014 e 2016, desempenhou funções como ministra na Embaixada da China no Reino Unido. A nova comissária vem substituir Ye Dabo, que desempenhava o cargo desde 2015, e que partiu ontem para Pequim, de acordo com uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citada pela Macau News Agency.

