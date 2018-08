IC: Mais de 20 mil livros vão ser catalogados e arquivados este ano

Mok Ian Ian, directora do Instituto Cultural, revelou que entre os 100 mil livros que tinham o estatuto de “registados, mas não catalogados ou em processo de arquivamento” no relatório do Comissariado de Auditoria em Julho, mais de 70 mil foram disponibilizados aos leitores e os restantes serão arquivados este ano.

Stacey Qiao

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Lei Chan U sobre livros contaminados e má administração das bibliotecas públicas, o Instituto Cultural (IC) informou que mais de 70 mil livros registados, mas não catalogados, já foram arquivados, havendo ainda cerca de 20 mil que serão oferecidos aos leitores ainda em 2018. A resposta, cuja data é de 26 de Julho e assinada pela directora Mok Ian Ian, também explica o manuseio dos livros contaminados.

“Os livros com estatuto de ‘registados, mas não catalogados ou em processo de arquivamento’ são armazenados no Centro de Livros da Areia Preta e estão em boas condições. O deputado não precisa de se preocupar com o facto de os livros ‘não poderem ser usados devido ao armazenamento deficiente’”, esclareceu a directora do IC. “De acordo com as últimas estatísticas [de Julho de 2018], existem mais de 20 mil livros com este estatuto, que esperamos catalogar e arquivar em 2018”, escreveu Mok.

Em relação aos livros contaminados, a resposta revelou que foram encontrados na área de armazenamento central do IC, e são principalmente dicionários de edição antiga e livros de referência publicados entre 1987 e 2006. “Desses livros, 38 estão desactualizados e as cópias já estão disponíveis nas nossas bibliotecas, e assim podem ser eliminados. Outros 18, também dicionários de edição antiga e livros de referência, ainda são coleccionáveis. Foram tratados por equipamentos profissionais de desinfecção e esterilização, e serão preservados”, acrescentou.

O IC também instalou dispositivos eletromagnéticos e ultrassónicos repelentes de insectos e ratos na área de armazenamento central, realizando ainda um abrangente trabalho de esterilização e controlo de pragas. De acordo com a resposta, “as bibliotecas públicas garantem que o saneamento está à altura dos padrões, através da limpeza dos pisos com desinfectante e limpando os quase 300 mil livros na área de armazenamento central livro a livro e zona a zona. O tempo de limpeza diário foi aumentado de duas para oito horas, e as limpezas mensais foram actualizadas para limpezas semanais”.

Em Maio, recorde-se, o Comissariado de Auditoria (CA) divulgou um relatório que expôs vários problemas de má gestão no sistema de bibliotecas públicas, originando críticas por parte da sociedade.

Na segunda-feira, Mok Ian Ian disse que Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, examinou e aprovou o relatório do IC sobre a administração das bibliotecas públicas, e o organismo sugeriu que procedimentos disciplinares fossem iniciados contra Tang Mei Lin, Chefe do Departamento de Gestão de Bibliotecas Públicas do IC.