IACM considera alterações à lei para alargar âmbito da selecção de locais

Em resposta a uma interpelação do deputado Sulu Sou relativamente à construção de um crematório, e se é a única opção para Macau, o presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), José Tavares, reiterou a necessidade de haver um crematório na cidade, acrescentando que o Governo poderá considerar alterar a legislação para alargar o âmbito da selecção de locais para a construção do projecto.

Em Junho, o plano do Executivo para a construção de um crematório no Cemitério de Sá Kong, na Taipa, revelou um projecto com descrições vagas das instalações de apoio do local e uma chaminé com altura superior a cem metros, levantando uma onda de críticas por parte dos residentes que habitam no local, que fizeram uma manifestação a 1 de Julho. O IACM acabaria, posteriormente, por decidir suspender o plano de selecção do local.

“O IACM dá valor às opiniões dos residentes e decidiu cancelar o plano preliminarmente escolhido. No futuro, o Governo irá continuar a ouvir as vozes da população e melhorar a comunicação. O Governo não exclui a possibilidade de considerar alterar a lei para alargar o âmbito de selecção de locais para o crematório, e irá continuar a estudar o caso juntamente com a Direcção dos Serviços dos Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT)”, afirmou José Tavares. O presidente do IACM sublinhou ainda a necessidade de construir o crematório numa sociedade envelhecida e cada vez mais populosa, sendo que o projecto é também importante em casos de corpos com doenças infecciosas.

Relativamente à proposta do deputado de promover o congelamento (liofilização) em vez de cremação, José Tavares referiu que “existem poucos casos e resultados concretos deste procedimento, e a segurança e estabilidade da tecnologia e equipamento ainda necessitam de mais aprofundamento”. José Tavares sublinhou, contudo, que o IACM “irá ter em conta o desenvolvimento e introduzirá atempadamente tecnologias fiáveis em Macau”.

