Criminalidade aumenta 2,8% na primeira metade do ano

O número de crimes aumentou em 2,8% durante os primeiros seis meses de 2018 mas, por outro lado, os casos de criminalidade violenta diminuíram em 24,7%. Os valores foram ontem avançados pelo secretário para a Segurança durante a conferência de imprensa de apresentação das estatísticas da criminalidade.

Catarina Vila Nova

A criminalidade geral em Macau conheceu um aumento de 2,8% na primeira metade do ano mas, no que diz respeito à criminalidade violenta, houve uma diminuição de 24,7% para 298 casos. Os números foram ontem avançados por Wong Sio Chak, em conferência de imprensa, atribuindo o secretário para a Segurança o aumento dos casos criminais em geral aos crimes contra os bens patrimoniais, nomeadamente os de furto, usura, burla e apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada. Também os crimes cometidos por taxistas aumentaram, em mais de 40%, tendo o principal delito cometido sido o de cobrança excessiva.

Relativamente à criminalidade violenta, foram registados, na primeira metade do ano, 298 casos, correspondendo a uma diminuição de 24,7%. Este decréscimo, explicou Wong Sio Chak, ficou a dever-se a uma descida dos crimes de sequestro e de tráfico de droga, enquanto que os de rapto, homicídio e ofensas corporais graves mantiveram “uma conjuntura boa de registo nulo ou uma casuística muito baixa”. Em específico, os crimes de tráfico e consumo de droga diminuíram, respectivamente, 13,9% e 34,1%, enquanto que os de ofensa simples à integridade física e de injúria decresceram em 7,7% e 24,7%, respectivamente. Também o crime de sequestro conheceu uma diminuição de 87 casos para um total de 144 mas, por outro lado, foi registado um homicídio no primeiro semestre de 2018, em comparação com os zero casos do período homólogo.

Entre Janeiro e Junho, os agentes policiais realizaram um total de 3.309 autuações a taxistas, correspondendo este valor a um aumento de 982 face às 2.327 registadas no período homólogo. Mais de 60% dos delitos cometidos por taxistas foram de cobrança excessiva, enquanto que a recusa de tomada de passageiros ocupou 22,9% do total, tendo ainda sido registadas 86 autuações de prestação de serviço de transporte ilegal.

Os sucessivos aumentos dos crimes cometidos por taxistas foram justificados por Wong Sio Chak com as “muitas acções de combate” realizadas pelas autoridades, com o secretário para a Segurança a frisar a necessidade de acelerar a revisão do regime dos táxis. “Mesmo que continuemos a fazer o combate, a situação de violação da lei por parte dos taxistas continua a existir. Com a revisão da lei é que conseguimos elevar a eficácia do combate e conseguimos diminuir o número [de crimes]”, afirmou o governante.

Durante o mesmo período foram detectados 429 imigrantes ilegais, a maioria proveniente do interior da China, tendo sido registada uma diminuição de 29,9% face ao período homólogo. Em situação de excesso de permanência foram registados 1.650 titulares de visto individual, 11.309 titulares de outros documentos do interior da China e 829 estrangeiros. Foram ainda detectados 57 cabecilhas de esquemas de imigração ilegal, representando um aumento de 54%, e foram desmantelados 14 grupos criminosos de auxílio à migração clandestina. Segundo avançou Wong Sio Chak, o preço actualmente a pagar para imigrar ilegalmente para Macau é de entre 15 mil a 20 mil patacas.

No que diz respeito à delinquência juvenil, foram registados 28 casos envolvendo 50 jovens, o que representa um aumento de sete casos e de 28 jovens, sendo que a maioria estava relacionada com o crime de ofensa simples à integridade física. Já a criminalidade relacionada com a burla telefónica aumentou de 43 para 61 casos e, no que concerne ao crime de burla, a maioria dos ofendidos eram estudantes do ensino superior. Foi ainda registada uma diminuição dos crimes de desobediência em 46,2% para 287 casos.

O secretário para a Segurança fez ainda um balanço da Operação Trovoada, que decorreu entre 15 de Maio e 15 de Agosto, durante a qual foram investigados três mil indivíduos. Destes, 1715 foram conduzidos ao órgão judicial e, após julgamento, 1003 foram condenados com pena de prisão, foi-lhes aplicada uma medida de prisão preventiva ou proibição de ausência da RAEM. No total, durante a primeira metade do ano, foram instaurados 7.116 inquéritos criminais e foram detidos e presentes ao Ministério Público 3.112 indivíduos, o que corresponde a uma diminuição de 13,3%.