Crimes relacionados com o jogo sem impacto na sociedade, assegura Wong Sio Chak

A criminalidade relacionada com o jogo, que diminuiu em cerca de 3% na primeira metade do ano, não tem impacto na segurança da sociedade de Macau, garantiu ontem o secretário para a Segurança. Se, por um lado, o crime de sequestro diminuiu em 40%, o crime de usura aumentou em 38%.

Catarina Vila Nova

Durante a primeira metade do ano foram instaurados 840 processos de crimes relacionados com o jogo, o que corresponde a uma descida de 3,3%, avançou ontem Wong Sio Chak, em conferência de imprensa. No que diz respeito aos crimes de usura e sequestro, a maioria ocorreu dentro de casinos, afirmou o secretário para a Segurança, pelo que o governante considera que estes não têm impacto na segurança da sociedade de Macau. “O ajustamento e o desenvolvimento do sector do jogo não trouxe, até agora, quaisquer consequências para a situação da segurança de Macau”, declarou o governante.

Relativamente aos principais delitos incluídos na categoria dos crimes relacionados com o jogo – usura e sequestro – Wong Sio Chak disse que a maioria dos ofendidos e dos suspeitos não são residentes de Macau. No total, foram instaurados 144 procedimentos de crimes de sequestro, sendo que 135 tiveram origem na prática do crime de usura, representando uma descida de 41%. Por outro lado, os procedimentos por crime de usura aumentaram em 38% para 261 casos, dos quais 254 estavam relacionados com o jogo. Em relação a estes crimes, “a maioria dos casos aconteceu dentro dos casinos e não existem indícios de que os mesmos tenham extravasado esse ambiente, o que significa que a sua ocorrência não teve impacto na segurança da sociedade de Macau”, afirmou o governante.

No que diz respeito à criminalidade grave relacionada com o jogo, foi instaurado um processo de crime de associação secreta e registaram-se 13 casos de associação criminosa. “Não houve aumento de casos de criminalidade grave e violenta susceptíveis de afectar ou influenciar directamente a estabilidade e segurança da sociedade”, afirmou Wong Sio Chak. “Nada nos legitima a prever que o futuro desenvolvimento do sector do jogo de Macau possa acrescentar factores de instabilidade para a segurança da sociedade de Macau”, reiterou o governante.

Wong Sio Chak recordou ainda que em Junho foi desmantelado o maior grupo de agiotagem da história da RAEM, tendo sido detidos 113 indivíduos e desmantelados 21 pontos dos crimes de alojamento e acolhimento. Durante o Campeonato Mundial de Futebol foi desmantelado um grupo de apostas ilegais, tendo sido detidos 16 indivíduos, a maioria dos quais do interior da China, e um outro que resultou na detenção e encaminhamento para o Ministério Público de sete suspeitos.