Creative Macau celebra 15º aniversário com exposição colectiva

No Creative Macau, inaugurou-se ontem a exposição “Open Future”, em forma de celebração dos 15 anos de existência do centro de indústrias criativas que foi fundado para apoiar os criativos locais, profissionais ou iniciantes. De entre as iniciativas de sucesso, Lúcia Lemos salienta o Sound & Image Challenge, lançado em 2010, e que evoluiu para festival de curtas-metragens em 2015.

Joana Figueira



Passaram 15 anos desde que o Creative Macau abriu as suas portas à cidade pela primeira vez. Actualmente conta com mais de meio milhar de associados, mantém forte a aposta na internacionalização do Sound & Image Challenge e continua a somar exposições de artistas locais, confirmando o papel de plataforma artística que desde sempre afirma ser. Ontem inaugurou “Open Future”, uma mostra que celebra o 15º aniversário com a apresentação de obras de artistas da casa. Quatro artistas estreiam-se este ano.

O desafio lançado pelo Creative Macau foi a apresentação de ideias distintas sobre o futuro. Os 25 artistas expostos recorrem a diversas técnicas, incluindo pintura, instalação, fotografia, gravura ou poemas, para guiarem o visitante para aquilo que, acreditam, se pode esperar.

Francisco Ricarte encontra na fotografia um hobby há muitos anos e um meio para se expressar. Para o arquitecto português, no território desde 2006, Macau é sempre desafiante e representa o fascínio de ver uma nova realidade urbana e cromática. “Under Construction #1” intitula a fotografia que diz ser “um bom exemplo dos desafios que Macau poderá vir a enfrentar”.

“A minha fotografia corresponde, de certa forma, a uma incógnita em termos do que vai ser o futuro de Macau, com as coisas boas, com as menos boas, mais conseguidas, menos conseguidas. É Macau em construção. Funciona quase como uma metáfora”, explicou ao PONTO FINAL. Ricarte expõe na colectiva de aniversário do Creative Macau desde há quatro anos, em Fevereiro apresentou “Somewhere”, a primeira mostra a solo naquele espaço.

Duarte Esmeriz, por outro lado, apresenta pela terceira vez os seus trabalhos nas celebrações da plataforma local. Este ano respondeu ao desafio com uma gravura. No topo da obra lê-se “Cidade do Nome de Deus Macau”, uma das designações antigas do território, acompanhada de elementos como os anjos de protecção da cidade e a flor de lótus. Invocou o passado para mostrar as infinitas possibilidades do futuro.

O campo das artes está “salvaguardado”, considera. “Cada vez existem mais galerias, parece que cada vez há mais apoio e investimento aos artistas e espero que continue assim”, afirma, comentando que sempre esteve “muito ligado às artes e que em Macau havia pouco onde nos pudéssemos expressar”.

Ao lado dos “Segredos de Macau” de Esmeriz está exposto “Nocturn”, de Lúcia Lemos. Ao PONTO FINAL, a artista e coordenadora do Creative Macau desde o arranque do projecto, sob a alçada do Instituto de Estudos Europeus, conta que o balanço do trabalho desenvolvido nos últimos anos continua a ser positivo. “Conseguimos estabelecer um projecto que tem sido estável e de continuidade. Temos sido consistentes ao longo destes anos todos”, disse.

O desafio foi lançado aos artistas, mas o que espera Lúcia Lemos para o futuro do Creative Macau? “Esperamos que o Governo continue a contar connosco para podermos fazer o nosso trabalho como temos feito até agora. Somos uma equipa muito pequenina e eu acho que não vai crescer muito mais, o que pode é ter outros projectos dentro deste projecto. É mais uma aposta de continuidade”.