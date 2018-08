Condutores de riquexós acusam associação do sector de esconder subsídios do Governo

Um grupo de condutores de riquexós organizou ontem um protesto, acusando o líder da Associação de Condutores de Triciclos de Macau de esconder cerca de 150 mil patacas em subsídios do Governo e de dividir o trabalho dos condutores nas atracções turísticas de forma injusta.

Stacey Qiao

Cerca de 10 condutores de riquexós organizaram ontem um protesto na estação de riquexós defronte do Hotel Lisboa para expressar o seu descontentamento com o director-geral da Associação de Condutores de Triciclos de Macau, Ho Wa Fok, acusando-o de esconder subsídios do Governo e de dividir os subsídios dos condutores de forma injusta.

“Em 2011, o Governo lançou o Esquema de Promoção de Riquexós para apoiar os condutores vulneráveis. Mas em 2018 o director-geral da nossa associação disse-nos que os esquema tinha terminado”, disse Tsang, o condutor que organizou o protesto. “Mas isto não é verdade. A 1 de Dezembro de 2017, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) já tinha aprovado os subsídios para esse mês, bem como para os primeiros três meses de 2018. O montante total é de 152.600 patacas”, alegou o condutor.

Os condutores mostraram aos jornalistas um documento que obtiveram da DST a 27 de Março e que listava os seus subsídios do Esquema de Promoção de Riquexós em 2017 e 2018. Os montantes desde Dezembro de 2017 até Março deste ano eram de 36.500 patacas, 39.950 patacas, 36.200 patacas e 39.950 patacas, respectivamente. Uma nota de rodapé indicava que o pagamento referente a Fevereiro e Março de 2018 ainda não tinha sido realizado porque a DST não tinha recebido os recibos da Associação de Condutores de Triciclos de Macau.

O director-geral da associação, Ho Wa Fok, tem-se mantido no posto há vários anos. “Nós não o elegemos. Ele foi nomeado pela Federação das Associações dos Operários de Macau [FAOM]. Nós queremos eleger um novo director-geral em Setembro ou Outubro quando o seu mandato terminar”, disse um condutor de 75 anos ao PONTO FINAL.

Os condutores, a sua maioria na casa dos 60 e 70 anos de idade, também levantaram dúvidas em relação à distribuição dos cinco riquexós em exibição em pontos turísticos. “A associação disse que o Governo dava subsídios a cinco riquexós, a 250 patacas por veículo por dia. Mas eles escolheram a quota de cinco condutores. Eles é que podem dividir as 120 patacas e os restantes, mais de 30 pessoas, apenas ficam com as restantes 130 patacas. É muito injusto”, disse Tsang. O condutor explicou que, no passado, todos os condutores dividiam os turnos da exibição e dividiam os subsídios. “Um condutor normalmente podia exibir o seu riquexó durante quatro a seis dias por mês e recebia entre duas mil a três mil patacas. Agora apenas recebemos 600 patacas por mês”.

Os condutores têm expressado o seu descontentamento e pedido explicações à associação durante meses. Anteriormente, a associação dava mais de duas mil patacas a cada condutor, mas nem todos se mostravam contentes em aceitá-las. “Eu não queria porque era dinheiro para me silenciar. Nós queremos uma explicação razoável e uma distribuição justa”, disse o senhor Lei, também condutor.

A 12 de Agosto, a associação publicou uma nota no jornal em língua chinesa Ou Mun Iat Pou, na qual desvalorizava as alegações como difamação. “A Associação dos Condutores de Triciclos de Macau apresentou o caso na polícia, que já entrou na fase de investigação. Se a difamação continuar, a associação vai avançar com acções legais”, pode ler-se na nota. Nenhum dos manifestantes de ontem foi abordado pela polícia, disseram.

Quanto ao protesto dos condutores, a FAOM, entidade superior da Associação dos Condutores de Triciclos de Macau, anunciou que vai responder hoje em conferência de imprensa.