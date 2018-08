Sulu Sou: Greve dos nadadores-salvadores revela a fraca regulamentação do Governo sobre a empresa

Enquanto os nadadores-salvadores concordaram em voltar ao trabalho e a empresa prometeu fazer melhorias e não retaliar, o deputado Sulu Sou lembrou ao público as responsabilidades do Governo nesta disputa e exigiu soluções.

Stacey Qiao

O deputado Sulu Sou, que tem ajudado os nadadores-salvadores com excesso de trabalho e tratados de forma injusta pela empresa Surf Hong, remeteu uma interpelação escrita para examinar a responsabilidade do Governo neste incidente e o seu plano de melhoria. “A greve dos nadadores-salvadores contra a exploração persistente e o tratamento injusto da Surf Hong não afecta apenas o funcionamento de várias piscinas públicas, mas também mostra a falta de regulamentação do Governo sobre a empresa”, escreveu o deputado. “A ‘operação normal’ das piscinas públicas nos últimos anos foi realmente construída com base no tratamento desumano dos nadadores-salvadores, representando riscos de segurança assustadores para os residentes”, lamentou Sou.

Quinta-feira passada, depois de uma conversa a quatro entre os nadadores-salvadores, a Surf Hong, o Instituto do Desporto (ID) e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), os nadadores-salvadores concordaram em retomar o trabalho no dia seguinte. “No entanto, é importante destacar que o Governo subcontratou serviços, não obrigações regulamentares. O público deve examinar continuamente as responsabilidades do Governo, e rever e corrigir os problemas nos serviços dos nadadores-salvadores em piscinas públicas”, enfatizou Sulu Sou, antes de criticar as várias violações da Lei de Relações Laborais da Surf Hong, como por exemplo exigir aos nadadores-salvadores que trabalhem horas excessivamente longas, recusando-se a conceder-lhes contratos de trabalho e folhas de pagamento mensais, retendo os seus certificados profissionais, negando-lhes os seus direitos legais a férias anuais remuneradas, etc.

“Como o trabalho dos nadadores-salvadores diz respeito à segurança de um grande número de nadadores, o Governo deve ser prudente ao conceder contratos de serviço”, afirmou Sou, que mencionou o caso, em 2006, em que um nadador-salvador da Surf Hong não reparou num nadador que acabou por morrer afogado. “A mesma empresa enfrenta agora acusações dos nadadores-salvadores. Como é que o Governo concede contratos a uma empresa deste tipo?”, perguntou Sulu Sou.

O deputado referiu-se, então, ao documento de licitação, que estipulava que “se o contratado não estiver em conformidade com as leis e regulamentações vigentes da RAEM ou não fornecer nadadores-suficientes suficientes, as autoridades têm o direito de rescindir unilateralmente o contrato de serviço”. Sou questionou: “Quando é que o Governo vai terminar a investigação sobre as acusações dos nadadores-salvadores de que a Surf Hong os privou de direitos legítimos durante anos e usou vários métodos para criar uma ilusão de bom funcionamento? Se essas acusações forem verdadeiras, como é que a empresa será punida?”.

Sulu Sou observou ainda que a empresa tem empregado trabalhadores não-residentes com um salário excessivamente baixo, de apenas 30 patacas por hora, o que, segundo o deputado, impede a contratação de trabalhadores locais qualificados. E questionou: “Como é que as autoridades vão obrigar os futuros contratados a cumprirem estritamente o princípio de ‘mesmo pagamento pelo mesmo trabalho’ estipulado na Lei de Bases da Política do Emprego e dos Direitos Laborais e na Lei das Relações Laborais, e melhorarem o tratamento aos nadadores-salvadores para garantir que haverá mão-de-obra suficiente para manter o funcionamento normal das piscinas públicas?”.