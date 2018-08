Startup Weekend quer juntar 40 empreendedoras para desenvolver ideias de negócio

Entre 7 e 9 de Setembro, o Startup Weekend quer reunir em Macau 40 mulheres empreendedoras para, em 54 horas, desenvolver ideias de negócio. O protótipo vencedor irá competir na final internacional em Bali, na Indonésia.

Catarina Vila Nova

Em apenas 54 horas, discutir e desenvolver uma ideia de negócio com base numa ‘startup’. O desafio foi lançado em Macau pela Startup Weekend, evento que quer juntar, no fim-de-semana de 7 a 9 de Setembro, 40 mulheres empreendedoras para, em três dias, escolher o projecto vencedor que vai competir na final em Bali. Ao PONTO FINAL, Stephanie Chang, uma das organizadoras do evento, explicou que, por esta ser a primeira edição, não foi definido nenhum tema, mas que as ideias apresentadas devem ter alguma base tecnológica. Até ontem, das 16 pessoas que se tinham inscrito na Startup Weekend, que na sua edição inaugural é direccionada ao público feminino, apenas se contava um homem.

A Startup Weekend arranca ao final da tarde de sexta-feira, 7 de Setembro. Logo no primeiro dia começam os ‘pitches’ (apresentações breves das ideias), cabendo aos participantes votar nas melhores. “Na noite de sexta-feira as pessoas ainda não se conhecem, apenas vêm individualmente ou com amigos e depois começam a formar-se as equipas. Se tivermos 40 pessoas, por exemplo, 20 podem ter as suas próprias ideias e começam a apresentá-las num minuto e depois as pessoas votam naquela que mais gostaram”, explicou Stephanie Chang. No fim, as melhores ideias vão chegar à final, a acontecer no domingo, e será o júri a escolher a equipa que vai disputar a final internacional em Bali, na Indonésia, entre 20 e 21 de Outubro.

O júri é constituído por Ally Li, fundadora e presidente da SD Media, Carmen Lei, vice-presidente da Associação de Juventude de Fu Lun de Macau, Raymond Lao, fundador da Macau Envision Accelerator, e Suzanne Watkinson, directora-geral da Ambiente Properties. Os quatro jurados fazem também parte do painel de oradores, aos quais se juntam Josephine Kuan, fundadora da JK Fitbox, Nicole Ng, co-fundadora e directora-geral da NCM Design, Pamela Chan, chefe de marketing da Taipa Village Destination, Victoria Man, directora da Signature Events e do Business Awards of Macau, e Yvonne Ho, directora-geral do Mars Group.

Ao longo do fim-de-semana são criadas as equipas, discutidas as ideias, elaborados modelos de negócio e conduzidas pesquisas de mercado, até se chegar ao protótipo final, que será apresentado ao júri no domingo, a partir das 17 horas. “Durante o ‘pitch’ final ao júri, os jurados vão avaliar as ideias em termos de modelo de negócio, protótipo, design e problemas técnicos”, explicou Stephanie Chang. A fase final do evento, que inclui a entrega de prémios, será aberta ao público e irá realizar-se, à semelhança de toda a Startup Weekend, na Macau Envision Accelerator, localizada na Avenida da Amizade.

O objectivo, explicou Stephanie Chang, é reunir um grupo de participantes, na sua maioria mulheres, o mais diversificado possível. “Nós queremos ter uma diversidade de designers, programadores e pessoas de negócios. Desta vez, como é uma edição dedicada às mulheres, temos o obstáculo de encontrar mulheres que se queiram juntar ao evento”, afirmou a organizadora. No entanto, segundo números ontem avançados por Chang a este jornal, dos 16 participantes que já se inscreveram na Startup Weekend, apenas um é homem.