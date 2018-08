Ponte sem data para abrir, mas polícia já prepara fronteiras

O Governo confirma que não há ainda data para a abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Mas a polícia já está a trabalhar num novo modelo de controlo fronteiriço que envolve a partilha de dados biométricos com Zhuhai. Algo que divide juristas em torno da protecção da privacidade.

Vítor Quintã

O comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, e a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) confirmaram que ainda não há data para a abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, já concluída desde Fevereiro. Mas a polícia diz que já está a testar aquilo que chama de “modelo inovador de controlo fronteiriço” para a nova fronteira entre a RAEM e a cidade vizinha na ilha artificial que vai servir de ligação à ponte. Um modelo que prevê a partilha com a Alfândega de Zhuhai dos dados biométricos, incluíndo as características do rosto, recolhidos quando os residentes de Macau e visitantes da China continental atravessam a fronteira. Embora um perito tema que a informação seja usada mais tarde no sistema de reconhecimento facial usado pela polícia chinesa, um jurista local não vê perigo no novo modelo.

“Não há ainda qualquer informação oficial sobre a data de abertura” da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, admitiu ao PONTO FINAL a DST. As autoridades das duas Regiões Administrativas Especiais lançaram há três semanas concursos públicos que apontam para que a ponte, cuja inauguração já tinha sido prevista pela imprensa estatal chinesa para Maio ou Junho deste ano, apenas abra ao público em 2019. A DST lançou um concurso para a concepção de um balcão de informações no Edifício do Posto Fronteiriço da Zona de Administração de Macau da Ponte. O programa do concurso refere de forma explícita que “todo o projecto deve ser concluído antes do dia 31 de Dezembro de 2018”. A Direcção liderada por Helena de Senna Fernandes diz que “está a proceder com a preparação do balcão de informações como previsto”, apesar de não saber quando é a ponte vai abrir.

O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas (GDI) foi ainda mais taxativo, sublinhando numa resposta ao PONTO FINAL que “é apenas responsável pela construção da zona de administração do posto fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, pelo que não dispõe de mais informações” sobre a abertura da infra-estrutura. No domingo Ma Io Kun admitiu, à margem do programa Macau Fórum, do canal chinês da TDM, que ainda não há data para a inauguração. O comandante-geral sublinhou, no entanto, que o Posto Fronteiriço da Zona de Administração de Macau da Ponte está pronto e que as instalações estão praticamente completas.

Modelo em testes

Ma Io Kun disse que o novo modelo de controlo fronteiriço a ser usado entre Zhuhai e Macau na ilha artificial está já a ser testado “repetidamente” pelas forças policiais das duas cidades, para garantir que tudo corra de forma suave quando a ponte entrar em funcionamento. Segundo um parecer do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP), tanto os residentes de Macau como os visitantes do continente poderão escolher conceder dados biométricos, por exemplo “informações faciais”, para em troca atravessar mais facilmente a fronteira. Por exemplo, quando um residente regressa do continente, Macau transmite o número do bilhete de identidade e os dados biométricos da palma da mão e do rosto às autoridades da cidade vizinha.

Num parecer favorável de 27 de Dezembro passado, mas só tornado público no relatório anual do Gabinete, divulgado na semana passada, o GPDP pediu apenas à Polícia de Segurança Pública (PSP) para apresentar um novo pedido, mais detalhado, para tratamento de dados pessoais. O Gabinete liderado por Yang Chongwei confirmou ao PONTO FINAL que a PSP “já actualizou o conteúdo da notificação”.

O GPDP defendeu que a recolha das características do rosto não se enquadra nos “dados sensíveis”, uma vez que não permite revelar o sexo, raça ou etnia da pessoa. José Filipe Salreta concorda que os dados faciais ou biométricos “não são classificados como sensíveis pela lei actual”. No entanto, o jurista, que há dois meses publicou uma análise sobre a protecção de dados pessoais em Macau, disse ao PONTO FINAL que “tais dados deveriam ser incluídos na listagem de dados sensíveis” numa futura revisão, como por exemplo já acontece desde 2016 na União Europeia.

Confiar ou não

O parecer do GPDP refere que os dados biométricos “não ficam arquivados e servem apenas para uma comparação imediata”. Dan Shefet, fundador da Association for Accountability and Internet Democracy, admitiu na semana passada ao PONTO FINAL que tem dúvidas. O perito em lei internacional teme que “o verdadeiro objectivo da recolha destes dados” seja “precisamente para os arquivar para uso posterior, por exemplo para reconhecimento facial”. A utilização de reconhecimento facial por parte da polícia da China continental tem aumentado nos últimos anos, com críticos a dizer que, mais do que proteger a segurança pública e detectar criminosos, o objectivo é controlar a sociedade.

José Filipe Salreta é menos pessimista, sublinhando que os elementos partilhados entre as autoridades de Macau e Zhuhai são “dados pessoais [que], aliás, poderiam ser exigidos pela Polícia do interior da China para efeitos de identificação”. “Caso tal utilização por parte das entidades públicas do interior da China se limite aos referidos dados de identificação”, acrescenta o advogado, “não vejo ‘a priori’ qualquer utilização indevida”. O português lembra ainda que a PSP prometeu que quem escolher este novo modelo vai ser avisado desta transferência. Isso permite o “respeito do princípio da boa fé” e da transparência no tratamento dos dados pessoais, defende Salreta. Para o advogado, o principal perigo para os residentes de Macau é o mesmo que em outras vertentes da vida moderna: a potencial “violação de dados em ficheiros públicos por terceiros”, nomeadamente por ‘hackers’.