Movimento cívico português quer aproximar-se da comunidade portuguesa de Macau

O movimento cívico português Democracia 21 vai passar por Macau na segunda quinzena de Setembro. Sofia Afonso Ferreira, fundadora do projecto, revelou que o desafio de se apresentar no território foi lançado por portugueses aqui residentes e diz querer conhecer a realidade da comunidade.

Joana Figueira

Decorreram oito meses de trabalho desde que o Democracia 21 arrancou. Apresentou-se, primeiro, como movimento cívico, mas rapidamente os objectivos clarificaram-se e teve início a recolha de assinaturas para a criação de um novo partido político em Portugal. Sofia Afonso Ferreira é fundadora do projecto que, garante, “tem causado muita confusão” entre os portugueses, sendo esse um dos motivos que impulsionou várias viagens não só pelo país mas também fora de portas. Macau e Bruxelas são, por agora, os únicos lugares com visitas agendadas para o próximo mês; Paris pode acontecer ainda este ano.

A partir de Portugal, Sofia Afonso Ferreira, 41 anos, ex-militante do Partido Social Democrata (PSD), esclarece que “o (que há-de ser) partido Democracia 21 é liberal e de direita e sempre se posicionou desde o primeiro dia nessa ala”. De lá até cá, seguiram-se vários eventos em diferentes pontos do país, mas chegou o tempo de investir nas comunidades portugueses espalhadas pelo mundo, “não só para recolha de assinaturas, mas para apresentação do projecto”.

“A ideia é fazer eventos onde estão comunidades portuguesas. Não só apresentar o D21, mas também recolher informação – testemunhos tanto do lado bom como do mau –, porque muitas vezes chegam-nos só quando acontece uma tragédia, ou [quando] algum português se distingue excepcionalmente. Mas não temos muito ‘feedback’ das comunidades que estão lá fora. E é a história de Portugal. Portugal está espalhado no mundo”, disse.

A vinda a Macau, que acontecerá na segunda quinzena de Setembro, serve para alargar o âmbito da “rentrée política, como fazem os outros partidos”, e para a aproximação aos portugueses da diáspora. Sofia Afonso Ferreira revelou ao PONTO FINAL que o convite para a deslocação partiu de portugueses que residem em Macau. No caso específico de Macau, Sofia Afonso Ferreira considera que as notícias sobre o território que chegam a Portugal “são muito mais escassas do que antes, pelo menos na imprensa”, desde a transferência de soberania em 1999.

A fundadora do Democracia 21, ou D21, afirma que o ainda movimento cívico é liberal na economia e nos costumes. “As pessoas nunca sabem bem onde nos situar no plano político, se estamos na Esquerda ou na Direita. É um conceito que ainda temos de trabalhar muito para o explicarmos e para nos fazermos entender”.

No manifesto do D21 constam os valores de “liberdade individual, responsabilidade e igualdade de oportunidades”. O movimento defende “um Estado limitado, laico e de dimensão reduzida, essencialmente regulador”, “uma reforma que vise o real aprofundamento democrático da União Europeia” e “a economia de mercado livre como forma de organização económica”, e recusa o intervencionismo Estatal. Nos planos está a corrida às legislativas de 2019.

Alianças e separações

A meta estabelecida por Sofia Afonso Ferreira é que, no final de Setembro, estejam já recolhidas as 7,500 assinaturas de cidadãos eleitores necessárias para requerer ao Tribunal Constitucional a criação do partido Democracia 21. Desde o início deste mês que tem corrido tinta na imprensa portuguesa sobre a criação de novos partidos encostados à Direita em Portugal. É o caso da Aliança, criado de raiz por Pedro Santana Lopes, que se desvinculou recentemente do PSD. O antigo primeiro-ministro português chegou a abordar o D21 para uma possível aliança, mas acabou por recuar.