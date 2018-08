Instaurado processo disciplinar a gestora das bibliotecas públicas do IC

“Milhões gastos na aquisição de novos livros sem critério” e situações persistentes de desleixo na catalogação e conservação do acervo da rede de bibliotecas públicas são os motivos que levaram a chefe do Departamento de Gestão de Bibliotecas Públicas do Instituto Cultural (IC), Tang Mei Lin, a ser alvo de processo disciplinar, depois de uma investigação conduzida pelo Comissariado de Auditoria (CA).

De acordo com a Rádio Macau, a informação de que o processo vai avançar foi ontem revelada pela presidente do IC, Mok Ian Ian, que explicou ao Ou Mun Tin Toi que o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, já aprovou o relatório sobre os problemas denunciados pelo CA. O organismo sugeriu a instauração de um processo disciplinar à chefe de Departamento de Gestão de Bibliotecas Públicas do IC.

Mok Ian Ian, que falava à margem de uma sessão de partilha sobre o programa de estágios para jovens no Museu do Palácio, em Pequim, indicou que a fase actual é a de nomeação de um instrutor do processo, que deverá demorar 45 dias e vai ficar concluída ainda este ano.

No final de Maio, o CA divulgou um relatório sobre a “Gestão do acervo bibliográfico da rede de bibliotecas públicas” subordinadas ao IC. No documento, os auditores mencionaram “desordem, má gestão, 100 mil documentos não catalogados, alguns há mais de cinco anos, outros há mais de 17 anos, dejectos de animais, baratas, humidade e odor desagradável nos depósitos [e] passividade do pessoal dirigente”.

O valor das despesas relacionadas com a compra do acervo bibliográfico das bibliotecas públicas entre os anos de 2012 e 2016 chegaram aos 15,705 milhões de patacas. O CA revela no relatório que os livros compreendem cerca de 91,5% do acervo das bibliotecas públicas e que cerca de 1,9% do acervo ainda se encontra por catalogar. Na altura, o CA denunciava ainda que “havia dejectos de pragas em diversas partes do Depósito [Central]”.