Governo cria Comissão de Defesa da Segurança do Estado sem existirem ameaças em Macau

Durante a apresentação do regulamento administrativo que visa criar a Comissão de Defesa da Segurança do Estado, Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, afirmou não existirem ameaças em Macau à segurança nacional. Ainda assim, este é apenas um dos diplomas que o Governo se encontra a preparar no âmbito da revisão da Lei Relativa à Defesa do Estado.

Catarina Vila Nova

O Governo vai criar uma Comissão de Defesa da Segurança do Estado, responsável por prestar apoio ao Chefe do Executivo na tomada de decisões relativas à defesa da segurança do Estado e por coordenar os trabalhos governativos nesta matéria. O respectivo regulamento administrativo foi ontem apresentado por Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, que assegurou que esta comissão não terá como funções executar a Lei Relativa à Defesa da Segurança do Estado. Entre as várias atribuições contam-se a colaboração na formulação das políticas da RAEM para a defesa da segurança do Estado e a organização e coordenação dos trabalhos relativos à defesa da soberania, da segurança e dos interesses do desenvolvimento do Estado.

A Comissão de Defesa da Segurança do Estado será um órgão que presta apoio ao Chefe do Executivo na tomada de decisões relativas à defesa da segurança do Estado, responsável por analisar e estudar a conjuntura de Macau relativa a esta matéria e colaborar na formulação das respectivas políticas. Este organismo terá ainda como funções organizar a promoção da construção do regime jurídico da RAEM relacionado com a segurança do Estado e organizar o tratamento de “demais assuntos” afectos à mesma questão. Instado a apresentar exemplos concretos de funções que esta comissão poderá desempenhar, tendo em conta as atribuições genéricas apresentadas, Leong Heng Teng negou que estas sejam vagas, afirmando que “está muito claro quais são as atribuições da comissão”.

O porta-voz do Conselho Executivo explicou ainda ser difícil elencar todos os trabalhos do futuro organismo e que, por isso, foi acrescentada a função de “organizar o tratamento de demais assuntos da RAEM relativos à segurança do Estado”. No entanto, uma certeza foi deixada por Leong Heng Teng: “A comissão em si não é uma entidade de execução da lei”. “Não é uma entidade de execução da lei nem uma entidade consultiva. Das atribuições podemos verificar que esta comissão organiza e coordena os trabalhos da RAEM relativos à defesa da soberania”, acrescentou. O porta-voz afirmou ainda que, de acordo com os dados disponíveis, não existem casos de ameaça à segurança do Estado.

O Chefe do Executivo irá exercer o cargo de presidente da Comissão de Defesa da Segurança do Estado, enquanto que a função de vice-presidente caberá ao secretário para a Segurança. A proposta ontem apresentada prevê ainda a criação do Gabinete da Comissão de Defesa da Segurança do Estado, que será um serviço permanente de execução e prestação de apoio interno subordinado à comissão. Este gabinete terá como funções executar ou dar apoio ao acompanhamento do cumprimento das deliberações da comissão, coordenar os trabalhos realizados pelos serviços públicos e restantes entidades relativos à produção legislativa complementar e à execução da Lei Relativa à Defesa da Segurança do Estado.

O regulamento administrativo que visa criar a Comissão de Defesa da Segurança do Estado é o primeiro diploma apresentado pelo Governo relacionado com esta lei, após Wong Sio Chak ter anunciado, em Março, a revisão da Lei Relativa à Defesa da Segurança do Estado. O secretário para a Segurança explicou, entretanto, que os 15 artigos consagrados na lei inicial não serão revistos mas que serão elaborados diplomas complementares. Em estudo está também a criação de um novo departamento subordinado à Polícia Judiciária para aplicar a Lei Relativa à Defesa da Segurança do Estado.

Estabelecidos limites máximos de metais pesados em alimentos

Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, apresentou ontem o regulamento administrativo relativo aos limites máximos de metais pesados contaminantes em géneros alimentícios. A lista, que será publicada como anexo do diploma, inclui mais de 100 tipos de alimentos, entre eles o arroz, legumes, hortaliças e água, estabelecendo os limites máximos de arsénio, cádmio, chumbo, mercúrio, estanho e seus compostos que neles podem ser encontrados. Em caso de infracção, as penas a aplicar são as previstas na Lei de Segurança Alimentar e incluem pena de prisão até cinco anos ou pena de multa até 600 dias para quem produzir e comercializar género alimentício que constitua perigo para a integridade física de outrem. C.V.N.