Cunha Alves, cônsul em Macau desde dia 20

Paulo Cunha Alves foi nomeado cônsul-geral de Portugal em Macau pelo Diário da República do passado dia 20 deste mês. Ainda assim, o ministro plenipotenciário de 1.ª classe Paulo Jorge Sousa da Cunha Alves só iniciará funções à data de apresentação formal no Consulado-Geral. A nomeação em Boletim Oficial teve como consequência directa a necessidade de exonerar Vítor Sereno à mesma data. Acontece que dificilmente as exonerações e nomeações coincidem no tempo, pelo foi necessário, durante uma semana, ‘transferir’ Sereno para os serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, enquanto não saía a indigitação para o Senegal, o que aconteceu precisamente ontem. Com data de 27 de Agosto, o ministro plenipotenciário de 2.ª classe Vítor Paulo da Costa Sereno segue para o cargo de embaixador de Portugal em Dakar. J.P.M.

