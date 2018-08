Chan Hong pede que o Governo intensifique esforços na prevenção do suicídio

Numa interpelação escrita, a deputada Chan Hong expressou preocupações acerca dos problemas de saúde mental dos residentes, em particular das crianças e adolescentes, e questionou as medidas do Governo para prevenir o suicídio. Chan foi chamada à atenção pelo perturbador jogo suicida “Momo”, que recentemente se tornou viral nas redes sociais.

“Crianças e adolescentes são muito vulneráveis a factores externos tão adversos”, alertou a deputada. “No entanto, a educação para a saúde mental é muito desadequada em Macau. A maioria das pessoas carece de compreensão básica ou têm até conceitos errados sobre as doenças mentais, e não há cursos especializados de saúde mental oferecidos nas escolas. Como resultado, os estudantes que lutam com problemas emocionais tendem a não procurar ajuda de assistentes sociais ou dos seus professores”, apontou Chan.

Fora das escolas, o quadro geral também parece alarmante: “Cargas pesadas na vida podem facilmente levar a problemas emocionais e, em casos graves, paralisia emocional e comportamentos auto-destrutivos. As estatísticas mostram que, em 2017, registou-se um recorde de mortes por suicídio em Macau, das quais 54 eram residentes locais. No entanto, as medidas tomadas pelas autoridades ainda são insuficientes”, considera.

Assim, a deputada pediu ao Governo que divulgasse o seu plano para melhorar a saúde mental dos residentes e prevenir o suicídio, tanto nas escolas como na sociedade em geral. “As causas do suicídio são complexas, envolvendo vários aspectos, como o próprio indivíduo, família e sociedade. Portanto, a prevenção do suicídio requer a intervenção efectiva em termos de educação, assistência médica e aconselhamento psicológico”, escreveu. “Que medidas é que o Governo vai tomar em termos de consciencialização dos alunos em relação à saúde mental e à formação profissional dos professores? O Governo tem planos para financiar a contratação pelas escolas de conselheiros residentes?”, questionou Chan Hong.

Quanto à sociedade, a deputada questionou o Governo sobre o seu plano para melhorar a resiliência psicológica dos residentes e fornecer aconselhamento psicológico, orientação e tratamento adequados. S.Q.