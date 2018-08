Volume de negócios do comércio a retalho aumenta 23,7% no segundo trimestre

O volume de negócios dos estabelecimentos do comércio a retalho registou, no segundo trimestre deste ano, um aumento de 23,7% relativamente ao mesmo período do ano passado, informa a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). O volume de negócios no comércio a retalho cifra-se agora nos 18,01 mil milhões de patacas. Ainda assim, comparativamente ao montante revisto do primeiro trimestre de 2018, este valor decresceu 13,4%.

Estabelecimentos de relógios e joalharia tiveram um peso de 21,1% do total do volume de negócios do comércio a retalho. As mercadorias de armazéns e quinquilharias representaram 15,8%, os artigos de couro 13,4% e o vestuário para adultos teve um peso de 12,4%. Os sectores que registaram maiores subidas em termos homólogos no volume de negócios foram os artigos de comunicação, com uma subida de 65,3%, os artigos de couro, que subiram 36,9%, e as mercadorias de armazém e quinquilharias, aumentando o volume de negócios em 34,2%.

Contudo, em comparação com o primeiro trimestre de 2018, registaram-se quedas nos volumes de negócio na ordem dos 43,2% para os artigos de comunicação, uma queda de 23,2% no vestuário para adultos e um decréscimo de 15,7% nos produtos cosméticos e de higiene. Já os combustíveis para veículos a motor aumentaram o volume de negócios em 12,6% face ao trimestre anterior.

Fazendo a previsão para o trimestre seguinte, entre Julho e Setembro de 2018, 56,5% dos retalhistas acreditam que o volume de vendas vai estabilizar, 35,3% acha que vai diminuir e 8,2% acredita num aumento do volume de vendas. Sobre o preço das vendas, uma maioria de 81% acha que vão estabilizar, 10,1% acredita numa estabilização e 8,9% prevê um aumento no preço das vendas.