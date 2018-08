Vice-directora da DSEJ confunde homossexualidade com disforia de género

A homossexualidade, desclassificada como uma doença em 1990, foi confundida com a disforia de género, uma condição tipificada pela American Psychiatric Association, por Leong Vai Kei, vice-directora da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). A dirigente afirmou ainda que os menores incorrem em pena de prisão se tiverem relações sexuais, mesmo que consentidas, afirmação esta refutada pelo advogado Pedro Leal, que sublinhou a necessidade de apresentação de queixa.

Catarina Vila Nova

Leong Vai Kei, vice-directora da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), procurou corrigir as suas recentes afirmações – quando se referiu à homossexualidade como uma doença que requer um diagnóstico clínico – afirmando que estava a pensar em disforia de género. A dirigente voltou a repetir a ideia de que um adolescente não tem capacidade de discernir a sua orientação sexual e frisou que os jovens têm uma responsabilidade criminal se tiverem relações sexuais, mesmo que consentidas. Em declarações ao PONTO FINAL, o advogado Pedro Leal refutou esta declaração de Leong Vai Kei, esclarecendo que os crimes contra a autodeterminação sexual carecem da apresentação de uma queixa para que se dê início ao processo.

“Eu penso que houve um equívoco da minha parte. Eu estava a pensar em disforia de género e cometi um erro. Peço desculpa por este equívoco”, afirmou Leong Vai Kei, na passada sexta-feira, durante uma conferência de imprensa para a qual apenas foram convidados jornalistas portugueses. “O diagnóstico clínico tem a ver com o transtorno de identidade de género [que] tem sintomas de ansiedade e vai afectar a sua vida quotidiana. Assim, os nossos agentes de aconselhamento não conseguem tratar esse tipo de problema”, acrescentou. De referir que, no passado dia 16 de Agosto, durante os cerca de 10 minutos em que abordou a questão da homossexualidade, Leong Vai Kei utilizou sempre expressões como “orientação sexual” e “homossexual”, sem nunca mencionar transtornos relacionados com identidade de género ou sexual.

Agora, a vice-directora da DSEJ afirmou querer referir-se à disforia de género, uma condição patente na quinta edição do “Diagnostic and Statistical Mental Disorders”, da American Psychiatric Association (APA). Segundo a APA, uma pessoa é diagnosticada com disforia de género quando o género com que nasceu não é aquele com o qual se identifica. “Para uma pessoa ser diagnosticada com disforia de género deve existir uma diferença marcada entre o género expressado pelo indivíduo e o género que outros lhe designaram”, pode ler-se na explicação da APA, que foi a primeira organização a desclassificar a homossexualidade como uma doença, em 1973.

Para além desta correcção, Leong Vai Kei frisou ideias anteriormente avançadas, nomeadamente, que um jovem não tem capacidade de discernir a sua orientação sexual. “Se um jovem ou uma jovem de 12, 13 ou 15 anos diz que é homossexual eu não penso que ele ou ela realmente é homossexual”, afirmou a dirigente. No entanto, a vice-directora da DSEJ negou que os alunos sejam enviados para o hospital por causa da sua orientação sexual. “Não vamos encaminhar o aluno que tem problemas de orientação sexual. Quando os agentes de aconselhamento não conseguem tratar esse tipo de problema, então é que nós vamos fazer o encaminhamento. Não vamos fazer o encaminhamento dos alunos por causa da sua orientação sexual nem diagnóstico clínico”, frisou. “Eu penso que nós não vamos mudar o aluno. Nós sabemos que isto é algo que não podemos mudar e isto é o que a pessoa é”, acrescentou.

“NUNCA DEVERÁ O GOVERNO, SEJA NA PESSOA DE QUEM QUER QUE SEJA, EMITIR OPINIÕES SOBRE O CÓDIGO PENAL”

Ao referir-se ao currículo de educação sexual, Leong Vai Kei afirmou que, a partir dos 16 anos, os jovens têm responsabilidade criminal, podendo ser presos por terem relações sexuais, quer sejam consentidas ou não. “Em Macau, os jovens de 16 anos têm responsabilidade criminal. Nós temos de ensinar aos alunos esta responsabilidade legal, [ou seja], se eles tiverem sexo, quer seja consentido ou não, eles têm uma responsabilidade legal, podem ir para a prisão”, afirmou a vice-directora da DSEJ.

Em causa estariam os crimes de estupro ou de acto sexual de menores, explicou Pedro Leal, ressalvando que, para se dar início a um processo, tem que haver uma queixa. “Podem ir para a cadeia desde que haja um processo e para haver um processo tem que haver uma queixa. Tem que haver, no caso do estupro e no caso do acto sexual com menores, abuso da sua inexperiência. Ora, numa relação sexual consentida, muitas vezes, e nomeadamente porque estamos a falar de menores, há alguma inexperiência de parte a parte. Não me parece que se possa dizer que vai para a cadeia. O que eu entendo numa situação destas é que cada caso é um caso”, afirmou o advogado.

Pedro Leal afirmou ainda que determinar se um crime deve ser punido com pena de prisão não é da competência da DSEJ. “Não compete aos Serviços de Educação dizer quando é que o crime é para a cadeia e quando não é para a cadeia, porque todos estes crimes relacionados com o estupro e o acto sexual com menores estão dependentes de queixa”, explicou. “Nunca deverá o Governo, seja na pessoa de quem quer que seja, emitir opiniões sobre o Código Penal e sobre as sanções que são permitidas em termos do Código Penal aplicáveis a cada um dos crimes”, declarou o advogado.