SMG: Qualidade do ar pode melhorar amanhã

A qualidade do ar poderá melhorar amanhã, esperam os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), “quando houver um aumento significativo na velocidade do vento”. No entanto, durante o dia de hoje, o tempo deverá manter-se estável com vento fraco, pelo que a qualidade do ar deverá continuar a ser insalubre. Ontem, explicaram os SMG, devido à combinação das partículas PM2.5 e de ozono, a qualidade do ar atingiu o nível de insalubre. De acordo com informações na página electrónica dos SMG, pelas 17 horas, a Estação Ambiental da Taipa chegou a registar um índice de qualidade do ar de 131. Devido à baixa qualidade do ar registada nos últimos dias, os SMG aconselham as pessoas com doenças cardíacas e respiratórias a reduzir o seu exercício físico e as actividades ao ar livre. Para hoje, os SMG prevêem céu geralmente muito nublado com aguaceiros ocasionais e períodos dispersos de trovoada. A temperatura deverá rondar entre os 26° de mínima e os 32° de máxima, enquanto a humidade poderá variar entre os 65 e os 95%.

