PIB cresce 6% impulsionado pelas exportações e pela despesa do consumo privado

O produto interno bruto (PIB) cresceu 6% entre os meses de Abril e Junho deste ano quando comparado com o mesmo período do ano passado, indica o relatório dos Serviços de Estatística e Censos, que explica que este aumento se deveu às exportações de serviços e à despesa de consumo privado, que subiram de maneira estável. Ainda assim, o crescimento ecónomico neste trimestre foi inferior ao do trimestre anterior, que registou um aumento do PIB de 9,2%.

As exportações de serviços registaram, neste trimestre, um acréscimo anual de 13%. As exportações de serviços de jogo aumentaram 13,7% e as exportações de bens subiram 30%. A despesa de consumo privado e a despesa de consumo final do Governo aumentaram 5,3% e 5,1%, respectivamente, indica o mesmo relatório, acrescentando que as importações de bens subiram 10%. Já a procura interna desceu, arrastada essencialmente por uma contracção anual de 11,9% no investimento.

O investimento global em activos fixos decresceu 11,9% face ao ano passado e, quanto ao investimento no sector privado, o investimento em activos fixos desceu 18,9% devido à conclusão das obras de grandes empreendimentos turísticos e de entretenimento, assim como de edifícios residenciais. Destaque para o recuo de 22% no investimento em construção, tendo contudo crescido 7,4% o investimento em equipamento. Já no sector público registou-se um crescimento anual de 28,9% no investimento em activos fixos, com relevo para os aumentos de 21,8% em obras públicas e de 154,7% em equipamento.

Relativamente a todo o primeiro semestre de 2018, o PIB de Macau cresceu 7,6% em termos homólogos, com o auxílio da subida anual de 5,1% na despesa de consumo privado e de 3,7%, na despesa de consumo final do Governo.