John McCain, uma vida ao serviço dos Estados Unidos

O senador republicano norte-americano John McCain, que morreu no sábado, aos 81 anos, vítima de um cancro no cérebro, só teve um emprego durante a carreira: servir os Estados Unidos.

Tal como o pai e o avô, almirantes de quatro estrelas, John McCain dedicou-se a servir o país: primeiro como piloto de caça e depois como político.

Em 1967 o seu avião foi abatido durante uma missão de bombardeamento no norte do Vietname. John McCain, gravemente ferido com fracturas nos dois braços e no joelho direito, foi detido pelas forças vietnamitas e passou mais de cinco anos como prisioneiro de guerra, até 1973. Ao regressar aos Estados Unidos foi recebido como herói na Casa Branca pelo então Presidente Richard Nixon.

Aposentado da marinha em 1981, McCain mudou-se para o estado do Arizona e foi aí que desenvolveu a maior parte da carreira política, tendo sido eleito para a Câmara dos Representantes em 1982 e para o Senado em 1986.

Como político, defendeu o reatamento das relações diplomáticas com o Vietname e opôs-se ferozmente à tortura, denunciando as práticas usadas pelos serviços secretos norte-americanos (CIA) em interrogatórios sob a Presidência de George W. Bush, depois dos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001 nos EUA, que levaram à invasão do Iraque, em 2003.

Em 2000 tentou concorrer pela primeira vez à presidência norte-americana, mas perdeu nas primárias republicanas contra George W. Bush. À segunda tentativa, em 2008, foi o candidato republicano escolhido, derrotando Mike Huckabee, Rudolph Giuliani e Mitt Romney nas primárias.

Mais tarde, perdeu a corrida à Casa Branca para o vencedor das primárias do Partido Democrata, Barack Obama, regressando ao cargo de senador pelo estado do Arizona. Desde Dezembro de 2017 que McCain não comparecia às sessões do Senado devido aos problemas de saúde.

Poucos dias depois de conhecer o diagnóstico, em Julho de 2017, McCain atrasou o início do tratamento para votar, juntamente com outros dois republicanos, contra a revogação do Obamacare, do ex-Presidente norte-americano Barack Obama, contrariando os planos do actual líder da Casa Branca, Donald Trump, que queria pôr fim à reforma na Saúde implementada pelo antecessor.

Em Maio, o senador republicano começou a preparar a sua cerimónia fúnebre, juntamente com amigos mais próximos e conselheiros, e terá expressado que não queria a presença de Trump.

Ex-Presidentes dos Estados Unidos lembram a coragem de John McCain

Os ex-Presidentes dos Estados Unidos Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton consideraram o senador republicano John McCain, que morreu no sábado, um grande político, homem e patriota.

“John McCain e eu fomos membros de gerações diferentes, viemos de contextos completamente diferentes e competimos no nível mais alto da política. Mas compartilhamos uma fidelidade a algo superior: os ideais pelos quais gerações de americanos e imigrantes lutaram, combateram e se sacrificaram”, afirmou Barack Obama, 44.º presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017, que venceu em 2008 a corrida à Casa Branca contra McCain.

“Poucos de nós foram testados da maneira que John foi, ou precisámos mostrar o tipo de coragem que ele demonstrou, declarou Obama. Em 1967 o avião do senador do estado do Arizona foi abatido durante uma missão de bombardeamento no norte do Vietname. John McCain, gravemente ferido com fracturas nos dois braços e no joelho direito, foi detido pelas forças vietnamitas e passou mais de cinco anos como prisioneiro de guerra, até 1973. “McCain era um homem de profunda convicção e um patriota ao mais alto nível”, declarou George W. Bush. 43º presidente, que venceu McCain nas primárias republicanas em 2000, enfatizou ainda que o senador foi um político “com as melhores tradições no país”.

Bill Clinton, 42º presidente dos EUA, lembrou John McCain como um homem que acreditava que “todos cidadãos têm a responsabilidade de fazer alguma coisa pelas liberdades dadas” pela Constituição norte-americana.

“Frequentemente deixava de lado o partidarismo para fazer o que achava melhor para o país”, disse Bill Clinton, que ocupou a presidência norte-americana entre 1993 e 2001. “Ficarei sempre grato pela sua liderança durante os nossos esforços bem-sucedidos para normalizar as relações com o Vietname”, conclui.

Morte de John McCain suscita expressões de pesar de vários países

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, declarou que a voz do candidato à presidência dos Estados Unidos nas eleições de 2008, vencidas por Barack Obama, será lembrada. “Ele defendeu uma América que é um parceiro confiável e próximo. Uma América que (..) defende os seus valores e princípios, mesmo em momentos difíceis — e que nisso baseia a sua reivindicação de liderança”, disse num comunicado divulgado em Berlim.

Para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, McCain foi um “grande patriota norte-americano e um grande apoiante de Israel”.

O senador visitou o Estado hebreu com frequência e o seu “apoio a Israel nunca vacilou. Decorria da sua crença na democracia e na liberdade”, considerou Netanyahu.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, lamentou a morte do senador republicado, que “acreditou firmemente no seu país e na democracia”, e transmitiu as condolências à família e aos norte-americanos.

O chefe da diplomacia espanhola, Josep Borrell, por seu turno, expressou na rede social Twitter pesar pela morte de um “político honesto”, que “cumpriu com os seus deveres parlamentares até ao fim”.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse que lembrará John McCain como um amigo e um lutador, considerando que a sua morte marca uma “grande perda de um importante amigo de Taiwan” nos Estados Unidos.

Também o Paquistão disse que a ausência de McCain será “muito sentida”. Num comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Shah Mahmood Qureshi, indicou que o senador norte-americano “sempre defendeu relações fortes” entre os dois países e “uma abordagem de cooperação para promover a paz e construir a estabilidade na região”.

Vários dirigentes da Geórgia expressaram igualmente pesar pela morte do senador republicano, que o país condecorou em 2010 com a ordem de Herói Nacional, a mais alta do país, pelo seu apoio.

“Esteve sempre ao lado da Geórgia nos momentos mais difíceis. O povo georgiano nunca o esquecerá”, declarou o presidente Giorgi Margvelashvili num comunicado. Agência Lusa

Eleições financiadas com dinheiro de Macau

Nas eleições de 2012, e a propósito do apoio de Sheldon Adelson no valor de 20 milhões de dólares para a campanha de Newt Gingrich, John McCain questionou a entrada de fundos vindos do estrangeiro para financiar as eleições, nomeadamente com dinheiro de Macau. “Ele [Sheldon Adelson] faz grande parte do seu rendimento em Macau. Existem somas avultadas de dinheiro e garanto que irá haver um escândalo, há muito dinheiro envolvido na política, e isso está a tornar os partidos irrelevantes”, disse McCain, numa entrevista em 2012 a propósito das eleições nos Estados Unidos. Questionado se o escândalo a que se referia teria a ver com a proveniência do dinheiro, McCain sublinhou que o facto de ser dinheiro vindo do exterior, neste caso de Macau, poderia levantar questões sobre se haveria outros motivos em jogo