GPDP: 22 entidades do sector do jogo alvo de investigação em 2017

O Gabinete de Protecção de Dados Pessoais (GPDP) avançou, no seu Relatório Anual relativo a 2017, que conduziu processos de investigação a 22 entidades privadas do sector do jogo. O número de casos aumentou ao longo da última década, tendo o coordenador do GPDP considerado que 2017 foi “um ano de transição e inovação”.

Joana Figueira

Um total de 22 entidades privadas ligadas ao sector do jogo foram alvo de investigação em 2017 pelo Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) por suspeita de infracção à Lei de Protecção de Dados Pessoais. De acordo com o relatório anual do organismo, foram ainda investigadas 20 entidades do sector do comércio por grosso e retalho e 16 entidades de serviços pessoais. Em 10 anos, o número de casos investigados aumentou de 22, em 2007, para 217, no ano passado.

Em 2017, o GPDP iniciou um total de 217 processos de investigação, mantendo quase o mesmo nível em comparação com os processos registados em 2016 (224). No documento divulgado na sexta-feira, o GPDP indica que, dos processos relativos ao ano passado, 54,8% dizem respeito à falta de legitimidade do tratamento de dados e 26,7% referem-se à não observância dos princípios de tratamento dos dados.

O relatório aponta que 64,5% dos processos de investigação foram instaurados após apresentação de queixa pelos titulares dos dados e que a maioria dos alvos de investigação são entidades privadas, representando 68,2% do total. No ano passado, o GPDP concluiu 187 casos de investigação. Aplicou sanções a entidades em 4,3% dos processos concluídos e deu sugestões de melhoria a entidades em 17,6% do total de casos terminados. Porém, contando com os 191 casos de investigação transferidos de 2016, o organismo tratou, em 2017, um total de 408 casos de investigação, sendo que os 187 concluídos abrangem 123 casos transferidos de 2016 e 64 casos iniciados em 2017.

No ano em análise, o GPDP recebeu um total de 1.944 consultas (número que não abrange consulta de procedimento de trabalho de rotina) e 36,4% destas consultas foi sobre a notificação e a autorização. Em segundo lugar, encontram-se as consultas sobre condições de legitimidade do tratamento de dados pessoais, com uma percentagem de 28,9. Quanto à classificação dos consultantes, a maioria é composta por entidades privadas e indivíduos, que representam, respectivamente, 42,6% e 46,5% do número total.

No Relatório Anual de 2017, o GPDP apresenta ainda os trabalhos desenvolvidos, naquele ano, na área da protecção de dados pessoais, incluindo consultas jurídicas, investigação de casos, tratamento de requerimentos e coordenação e promoção da execução da lei. O documento, que pode ser consultado no website e nas instalações do organismo, integra ainda o resumo de uma dezena de processos de investigação.

O ano de 2017 foi “um ano de transição e inovação, sobretudo no desenvolvimento da cidade inteligente divulgado pelo Governo da RAEM e na concretização, de forma gradual, das novas regras da protecção de dados pessoais e da cibersegurança das economias principais do mundo”, escreveu o coordenador do GPDP, Yang Chongwei, no preâmbulo do relatório.