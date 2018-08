Estação da Barra adjudicada à Companhia de Engenharia e de Construção da China por 1,178 milhões

A empreitada de construção da Estação da Barra do metro ligeiro foi adjudicada à Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau), que se propôs a completar a obra em 1238 dias úteis por 1,178 milhões de patacas. A informação consta na página electrónica do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes. De acordo com os documentos do concurso, a empresa irá ficar responsável pela construção to túnel do metro ligeiro, da via de circulação de emergência e da estação. A concurso tinham-se apresentado nove empresas, cujos valores das propostas variavam entre os 908 milhões e os 1,288 milhões de patacas. Já os dias de execução da obra variavam entre os 1166 e os 1299.

