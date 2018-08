Abertas inscrições para seminário sobre distribuição de filmes em Guangdong, Hong Kong e Macau

As oportunidades e os desafios na distribuição de filmes em Guangdong, Hong Kong e Macau vão ser debatidas, no próximo mês, no seminário “Distribuição de Filmes na Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau”, uma actividade da Feira de Investimento na Produção Cinematográfica deste ano. O Regency Art Hotel de Macau volta a acolher o seminário, que terá lugar no dia 5 a partir das 14h30.

Entre o grupo de oradores encontram-se o presidente do Conselho de Administração da Talent Cinema Management Co., Ltd. do interior da China, Zhao Jun, fundador da 1220 Film Production Co., Ltd. de Macau, Chong Cho Kio, e o director geral de produção e distribuição de filmes da Universe International Financial Holdings Limited de Hong Kong, Alvin Lam.

Este encontro pretende “explorar como as três regiões podem aproveitar plenamente as suas respectivas vantagens, de forma cooperativa e complementar, no sentido de promover a distribuição de filmes na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau”, aponta um comunicado do Instituto Cultural (IC) co-organizador do seminário, uma das actividades da Feira que é realizada apenas para membros da indústria cinematográfica e que terá lugar nos dias 4 e 5 de Setembro.

O evento conta com 23 projectos cinematográficos das três regiões e com a participação de 70 investidores, “com o objectivo de proporcionar uma plataforma de intercâmbio e cooperação para a indústria cinematográfica das três regiões, assim como procurar combinações de negócios, oportunidades de investimento, realização da filmagem e o desenvolvimento de projectos cinematográficos pequenos e médios”.

As inscrições para o seminário estão abertas até às 17 horas da próxima segunda-feira e devem ser feitas no sistema de inscrição de actividades no website do IC. Juntam-se ao organismo local, nos trabalhos de organização de todo o evento, a Administração da Imprensa, Publicação, Rádio, Cinema e Televisão da Província de Guangdong e a CreateHK.