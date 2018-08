Um ano depois, recordou-se quem partiu

O relógio marcava 20 horas. No Largo do Senado ainda se sentia o frenesim dos que apenas passam pela cidade. Alguns observavam com curiosidade as poucas pessoas que circundavam os números desenhados na calçada: 8-23. Evocaram-se aqueles que perderam a vida, aqueles que perderam vidas, os que sentiram a vulnerabilidade quando, fez ontem um ano, o Hato passou por Macau. “Queremos recordar o que aconteceu. Com esta vigília não pretendemos forçar o Governo a fazer algo, embora considere que ainda há um fardo por carregar”, disse, ao PONTO FINAL, Ng Kuok Cheong. O encontro aconteceu por vontade da Iniciativa de Desenvolvimento Democrático, que chamou ao centro da cidade todos aqueles que pretendessem homenagear os que partiram. Se o Hato mostrou quão frágil pode ser um dos lugares mais ricos do mundo, provou também que a entreajuda é essência. “Vi muitas coisas depois da tempestade. No mesmo edifício, na mesma rua, no mesmo bairro. As pessoas valeram-se umas às outras. As pessoas de Macau são isto”, recordou Ng Kuok Cheong, um dos promotores da reunião. “Esta vigília vai acontecer até que as pessoas de Macau queiram que aconteça. Vou apoiar sempre”. J.F.

