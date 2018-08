Saúde Mental: Aumentam tentativas de suicídio e auto-mutilação entre os jovens

O número de casos de tentativa de suicídio e auto-mutilação aumentaram em crianças e jovens com menos de 18 anos face aos números registados no ano passado. Serviços de Saúde e Comissão de Saúde Mental consideram a situação preocupante.

Joana Figueira

Um total de 13 jovens com idade inferior a 18 anos tentaram suicídio ou auto-mutilação entre os meses de Janeiro e Julho deste ano. De acordo com os Serviços de Saúde, evidencia-se “um crescimento não desejado”, uma vez que, ao longo do ano de 2017, registaram-se um total de 15 casos. Os dados mais recentes reforçam “a preocupação” dos Serviços de Saúde face à actual situação dos problemas emocionais da geração mais jovem.

O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, afirmou que devido ao aumento de casos em que crianças e jovens recorreram ao Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), “existem sinais que indicam que as pessoas mais jovens apresentam problemas de saúde mental”.

As declarações de Lei Chin Ion foram feitas numa reunião com os membros da Comissão de Saúde Mental, onde foram trocadas ideias e opiniões sobre a prevenção ou redução de riscos. Os trabalhos apresentados durante o encontro mostraram que “os que recorreram a ajuda com transtorno emocional são mais jovens, e os problemas psicológicos dos jovens estão a tornar-se cada vez mais severos”.

O organismo aponta ainda como motivos para melhoria dos serviços a necessidade de aumento da consciencialização pública quanto às doenças mentais e psicológicas das crianças e jovens, e a divergência no nível de serviços especiais de saúde mental prestados na comunidade. Acrescenta a falta de experiência profissional e sensibilidade aos sintomas clínicos por parte dos psicoterapeutas, que resulta “numa proporção muito baixa de casos encaminhados para acompanhamento no Serviço de Psiquiatria (menos de 1%)”.

O Governo implementou novos critérios para a acreditação de terapeutas no passado dia 6 de Julho. “Como as funções dos psicoterapeutas clínicos são prática médica, é necessário estabelecer normas mais exigentes na qualificação para o exercício da actividade profissional, de maneira a aumentar a competência de tratamento clínico e o nível profissional dos psicoterapeutas de Macau, assegurando ainda mais a qualidade de serviços de psicoterapia”, lê-se no comunicado dos Serviços de Saúde

A Comissão de Saúde Mental inclui médicos, jurista e representantes de várias associações e serviços governamentais. Incluem-se a Associação Richmond Fellowship de Macau, Cáritas de Macau, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Macau, Ministério Público, Polícia Judiciária, Serviços de Administração e Função Pública e Serviços de Saúde.