Número de visitantes aumenta 4% face ao ano passado

O número de turistas a visitar Macau aumentou, em Julho deste ano, 4% face ao mesmo mês de 2017. Em Julho de 2018 chegaram a Macau 3.034.297 visitantes. Comparativamente com o mês de Junho, o número de visitantes aumentou 16,6%, indicam os Serviços de Estatística e Censos, justificando este número com o início das férias de Verão. Destes mais de três milhões de visitantes, 1.397.393 eram excursionistas. O número de turistas em excursão por Macau aumentou, em termos homólogos, 6,8%.

No mês de Julho entraram em Macau 2.168.413 visitantes oriundos da China Continental, um aumento de 7,6%, em termos homólogos. Destes, 901.872 eram da província de Guangdong, 108.775 eram de Hunan e 80.612 eram de Fujian. De Hong Kong vieram 545.246 visitantes, de Taiwan vieram 101.918 e da Coreia do Sul chegaram 59.451 turistas. Macau recebeu, durante o mês de Julho, 17.490 turistas norte-americanos, 6.791 australianos, 5.237 canadianos e 4.290 britânicos.

Quanto à via de entrada, 1.786.783 escolheram chegar a Macau por via terrestre, um aumento de 9,9% face ao ano passado. Destes, 1.526.724 entraram pelas Portas do Cerco. Por via marítima chegaram 965.282 visitantes, através do Porto Exterior (564.397) e do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa (400.885). De avião entraram em Macau 282.232 visitantes.

Os visitantes permaneceram, em média, 1,3 dias em Macau, ou seja, mais 0,1 dias do que no ano passado. De sublinhar que o período médio dos turistas foi de 2,2 dias, enquanto que no caso dos excursionistas foi de apenas 0,2 dias. Relativamente ao conjunto dos primeiros sete meses de 2018, registaram-se 19.848.487 visitantes, mais 7,4% do que no mesmo período do ano passado. No total, 13.873.577 eram provenientes do interior da China, 3.545.377 de Hong Kong, 626.865 de Taiwan e 483.403 da Coreia do Sul.