Nadadores-salvadores regressam hoje à piscina, Surf Hong nega todas as acusações

Após uma negociação entre as quatro partes, os nadadores-salvadores em greve chegaram ontem a um acordo preliminar com a empresa Surf Hong e vão regressar hoje ao trabalho. O Instituto do Desporto (ID) e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) disseram que precisam de mais tempo para recolher e processar documentos relevantes, enquanto a Surf Hong negou quaisquer irregularidades no incidente.

Stacey Qiao

Ontem de manhã, 24 nadadores-salvadores que trabalham para a Surf Hong em várias piscinas públicas reuniram-se com representantes da empresa, com o Instituto do Desporto (ID) e com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) no Fórum Macau para discutirem o tratamento que têm vindo a receber. Após três horas de discussão à porta fechada, os nadadores-salvadores concordaram em regressar hoje aos seus postos. O ID e a DSAL disseram, porém, que necessitam de mais tempo para perceber os factos e determinar medidas de acompanhamento. Por outro lado, o representante da Surf Hong insistiu que a empresa cumpriu a lei e negou todas as alegações.

“Todos os 24 nadadores-salvadores vão voltar ao trabalho amanhã [hoje]. Nós vamos continuar a negociar com a empresa para organizar os turnos dos nadadores-salvadores e depois divulgar os horários de abertura das piscinas ao público”, disse Lam Lin Kio, vice-director do ID, após a reunião.

“Se descobrirmos que a empresa violou o contrato, em termos de qualidade de serviço ou de gestão de pessoal, vamos aplicar sanções. Nós vamos exigir à adjudicatária que coordene os seus funcionários de acordo com a lei e o ID vai continuar a realizar a supervisão”, disse Lam aos jornalistas.

Questionado se a disputa irá afectar o actual contrato de prestação de serviços entre a Surf Hong e o ID, ou se o ID planeia o ID terminar o contrato, Lam respondeu: “Nós temos certos requerimentos e estabelecemos padrões de avaliação para a licitação dos nossos contratos de serviço”. No que diz respeito à continuação da adjudicação de contratos à Surf Hong, apesar do seu registo adverso, Lam acrescentou que “nós tivemos em conta muitos aspectos antes de adjudicar o contrato. Os nossos padrões são consistentes”.

O representante da Surf Hong, Victor Wong, enfatizou a falta de recursos humanos na empresa e explicou que a carga laboral dos nadadores-salvadores é “apenas relativamente pesada no Verão, com mais horas de trabalho extraordinárias”. Contudo, negou as alegações dos nadadores-salvadores de que não têm dias de folga ou dias de férias pagas. “Nós concedemos os dias semanais de folga, de férias anuais e de doença de acordo com a Lei das Relações de Trabalho, e informamos os funcionários dos seus direitos. Pode existir algum mal-entendido. Nós vamos apresentar os materiais à DSAL para que possa verificar. Nós não retiramos as suas férias”, repetiu Wong.

O responsável garantiu ainda que a empresa não forçou os nadadores-salvadores a assinar acordos para voluntariamente trabalharem horas extraordinárias, nem reteve o seu certificado de qualificações profissionais. “Nós pagamos sempre os salários de acordo com a lei. E nós estamos apenas a guardar os seus certificados. Se eles os quiserem nós ficamos mais do que satisfeitos em devolvê-los”, disse Wong, acrescentando que também nunca pediram aos nadadores-salvadores para ficarem nas piscinas após o trabalho.

O deputado Sulu Sou, que tem estado a apoiar os nadadores-salvadores desde a passada sexta-feira, reconheceu os esforços de toda as partes, mas sublinhou que a empresa violou a Lei das Relações de Trabalho de várias formas. “Tenham como exemplo a folha de salário que nós temos do trabalhador local. Mostra que, para o trabalho em Junho, ele recebeu um salário base sobre 240 horas de trabalho, mais 150 horas extraordinárias. Em apenas um mês, este trabalhador local trabalhou 390 horas, o que é muito mais do que as 48 horas semanais de acordo com a lei. Também o pagamento pelas horas extraordinárias durante os quatro dias de folga é contraditório com a lei. Eu espero que a DSAL olhe para isto atentamente. Para além disto, estes nadadores-salvadores apenas receberam os seus salários de Junho e Julho a 22 de Agosto, um atraso de quase dois meses, o que excede em muito o limite de nove dias úteis da Lei das Relações de Trabalho”.

Quanto à explicação da empresa de “guardar” os certificados, Sou considerou-a como um “jogo de palavras”, e revelou que mais de 20 antigos funcionários reportaram o mesmo problema. “Eles deixaram a empresa há quatro ou cinco anos e ainda não receberam os seus certificados. Em alguns casos, eles têm que ‘resgatar’ os seus certificados através de um pagamento à empresa”. Um nadador-salvador acrescentou que, com o certificado nas mãos da empresa, é difícil para eles candidatarem-se a outros certificados de nível mais elevado ou procurar outras oportunidades de emprego.

Durante a tarde, os nadadores-salvadores e a empresa deslocaram-se à DSAL para apresentar mais documentos, incluindo os contratos de trabalho, os certificados profissionais, os recibos de vencimento e a declaração por escrito em como a empresa não vai despedir os nadadores-salvadores por causa da disputa.