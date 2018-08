Mais de 3.600 assinaturas contra o plástico descartável em Macau

A petição para acabar com o plástico, a circular desde a última quinta-feira, já reuniu mais de 3.600 assinaturas. Na carta, endereçada ao secretário para os Transportes e Obras Públicas e ao director da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, os peticionários pedem ao Governo que tome acções imediatas para banir ou taxar o plástico de utilização única. Em declarações ao PONTO FINAL, no passado domingo, Annie Lao, uma das dinamizadoras da iniciativa, afirmou que “o Governo precisa de encorajar as pessoas, especialmente os negócios a retalho locais, a utilizar materiais reutilizáveis e biodegradáveis”. Ontem, a activista confirmou a este jornal ainda não existir uma data para a entrega da carta ao Governo. Até ao fecho desta edição, a petição já tinha sido assinada por 3.633 pessoas. C.V.N.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...