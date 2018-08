Comissariado de Auditoria critica SAFP por implementação lenta do Governo Electrónico

O Comissariado de Auditoria (CA)divulgou ontem o relatório de auditoria de resultados do planeamento e implementação do Governo Electrónico realizados pela Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP). Concluiu-se que os trabalhos até agora obtidos “ficaram aquém das expectativas”. O CA esclarece ainda que o organismo público sempre foi responsável pela coordenação dos trabalhos de implementação.

Joana Figueira

Depois de mais de 237 milhões de patacas investidos, o planeamento e implementação do Governo Electrónico conduzidos pela Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) “não serviu de exemplo”. Afirma-o o Comissariado de Auditoria (CA) num relatório que revela que, de 2001 até ao último dia de 2016, dos 61 trabalhos cuja execução poderia ser avaliada, apenas 39 tinham sido concluídos (63,93%), reflectindo “uma baixa taxa de execução”. Até à mesma data, dos 22 restantes projectos, 16 deles tinham sido propostos há mais de 10 anos e continuavam sem conclusão.

O CA aponta que “a morosidade na implementação do Governo Electrónico não é de surpreender”. No documento, explica que o SAFP argumentou que, até à restruturação do organismo em 2011, “não lhe cabia coordenar os trabalhos de implementação do Governo Electrónico”; ao mesmo tempo que refuta que “de acordo com a sua Lei Orgânica de 1994 – ou seja, antes da reestruturação de 2011 – verificou-se que já era da competência do SAFP a modernização da Administração Pública”.

Foi em 2001, por Despacho da secretária para a Administração e Justiça, que foi criado um grupo de trabalho inter-serviços para implementação do Governo Electrónico, cuja coordenação ficaria a cargo do director do SAFP. Ou seja, “quer antes, quer depois da sua reestruturação, o SAFP foi sempre a entidade com competência para desenvolver e implementar o Governo Electrónico” e que, mesmo que as competências lhe tivessem sido atribuídas após a reestruturação, “foi decidido que os projectos avançariam sob a forma de projectos-piloto – situação que se mantém há vários anos”.

O CA indica que, “após análise, constatou-se que, por não ter havido um estudo aprofundado e, aquando da implementação do projecto-piloto, não foram recebidas as opiniões dos serviços públicos que fizeram parte do mesmo, o que fez com que os projectos de implementação do Governo Electrónico acabassem por ser meros estudos ou – quanto muito – simples documentos orientadores, sem qualquer eficácia”.

Sistemas imprudentes

No relatório ontem divulgado lê-se ainda que, em relação ao sistema de gestão de pessoal, os módulos de gestão de pessoal apresentados em 2001 – incluem-se aqui o sistema de pedido de férias, de recolha de dados dos recursos humanos e de inscrição em acções de formação – “foram desenvolvidos de forma grosseira e imprudente, sem ter tido em conta as condições essenciais para elaboração dos mesmos, ou seja, todo o processo de elaboração dos projectos desde o início que enfermam de deficiências”.

“Consequentemente houve questões relacionadas com a segurança dos dados dos recursos humanos e a sua transmissão através da rede, fazendo com que o ‘sistema de pedidos de férias’ só entrasse em funcionamento em 2010, depois de terem sido desenvolvidas as tecnologias necessárias para resolver estas questões”, acrescenta-se.

De acordo com o CA, os restantes sistemas demoraram cerca de 13 anos a serem desenvolvidos e só entraram em funcionamento em 2015; e, até ao momento, em 10 anos, apenas o formulário de participação de faltas e férias foi informatizado.

No caso do “ePass”, lançado em Novembro de 2009 pelo SAFP e que permite aos cidadãos acederem, através de uma conta, a serviços públicos online, o CA refere que “devido à forma descuidada como esta plataforma foi planeada quanto aos seus destinatários, até ao momento, o ‘ePass’ apenas se destina a residentes de Macau que tenham completado 18 anos, deixando de fora os não residentes e as pessoas colectivas”.

É ainda apontado que não foi elaborado qualquer diploma legal que enquadrasse e regulasse esta plataforma, “pondo-se o problema da produção de efeitos jurídicos dos actos aí praticados, bem como o problema da verificação da identidade dos utilizadores”. Até 31 de Dezembro de 2016, apenas sete serviços públicos disponibilizavam serviços nesta plataforma.

O desenvolvimento do serviço electrónico integra o relatório das Linhas de Acção Governativa para este ano. “A partir de 2016, foram promovidos, no total, cerca de 38 serviços totalmente electronizados e 40 serviços parcialmente electronizados”, lê-se no documento divulgado em Novembro do ano passado.

Cidade Inteligente?

O CA critica ainda a actuação do SAFP face aos objectivos do Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM (2016 – 2020), que definiu como objectivo o aceleramento do desenvolvimento de Macau como uma Cidade Inteligente. “O SAFP devia ter conhecimento das suas competências, cumprir os deveres estabelecidos na sua lei actual orgânica e melhorar, nomeadamente, a implementação das políticas do Governo, não se devendo desviar das orientações estabelecidas, nem afectar os serviços públicos devido à incapacidade de execução das políticas”, escreve o CA.

SAFP concorda com observações do Comissariado de Auditoria

“Prevê-se que até finais de 2018, a taxa de execução [do Planeamento Geral do Governo Electrónico 2015-2019] possa atingir 86%, e até finais de 2019 possa ultrapassar 95%”, reagiu a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) ao relatório ontem divulgado pelo Comissariado de Auditoria (CA). Em comunicado, o SAFP garante que uma avaliação geral será realizada no próximo ano e que uma terceira entidade já iniciou a realização de um inquérito sobre o grau de satisfação dos cidadãos e a recolha de opiniões, que servirão de fundamento para o próximo planeamento de desenvolvimento do Governo Electrónico.

O organismo defende-se ainda quanto à elaboração de regulamentos administrativos destinados a regulamentar a conta única de acesso aos serviços públicos e a plataforma de serviços prestados afirmando que estará concluída ainda este ano. Outra das previsões do SAFP é que, em 2019, “em articulação com a revisão sucessiva e a entrada em vigor da respectiva legislação do regime de gestão dos trabalhadores da função pública, será apresentada uma versão nova da ‘plataforma’ com melhores funções e uma versão de aplicação para telemóvel”.

Na nota de imprensa, o SAFP avança ainda que, depois de analisadas “as insuficiências” do ‘ePass’, criou e aplicou a proposta de uniformização de identificação no serviço de recrutamento de trabalhadores da função pública como projecto-piloto. Um total de 20 mil pessoas já se registaram e apresentaram candidatura online. J.F.