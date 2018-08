Wushu: Li Yi conquista nova medalha para Macau

Macau conquistou ontem mais uma medalha nos Jogos Asiáticos, que estão a decorrer na Indonésia, novamente em wushu. Na categoria de Changquan, Li Yi conseguiu a medalha de prata, com uma pontuação de 9,72, tendo ficado apenas atrás de Xinyi Qi, da China continental, que somou 9,74 pontos. O bronze ficou para a atleta vietnamita Hoang Thi, com 9,71 pontos. Na mesma prova participou outra atleta da RAEM, Sou Cho Man, que ficou no quarto posto, com 9,70 pontos.

A China continua a liderar em termos de atletas medalhados, com um total de 82 distinções, seguindo-se o Japão, com 68 medalhas, e a Coreia do Sul, com 49.

