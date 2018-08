Um ano após o Hato, restam as lições aprendidas e os problemas por resolver

Cumpre-se hoje o primeiro ano desde a passagem do tufão Hato por Macau. Doze meses depois, alguns dos sinais deixados pela tempestade permanecem à vista de todos, com muitos ainda a clamar pela responsabilização de membros da Administração. Para hoje não está prevista qualquer homenagem oficial às vítimas do Hato, apenas foi marcada uma vigília para esta noite, no Leal Senado, organizada pela Iniciativa de Desenvolvimento Democrático. Ontem, de acordo com o Boletim Oficial, o Chefe do Executivo entrou de férias, estando o seu regresso previsto apenas para o dia 28.

Texto: Catarina Vila Nova e Stacey Qiao

Fotografia: Eduardo Martins

23 de Agosto de 2017. O dia em que 10 pessoas perderam a vida e mais de 200 ficaram feridas, durante a passagem do pior tufão a que Macau assistiu no último meio século. O Hato – nome que ficará cravado na memória de muitos e que até hoje reclama responsabilidades de quem ocupa cargos de poder na Administração – deixou um rasto de destruição, desde o inundado Porto Interior, passando pelas centenas de prédios despidos de janelas na Taipa, até aos milhares de árvores que foram arrancadas com a força do vento que naquele dia soprou a mais de 200 quilómetros por hora. Rapidamente o então director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), Fong Soi Kun, apresentou a sua demissão, que ainda mais velozmente foi aceite pelo Chefe do Executivo. Até hoje, Fong é considerado o “bode expiatório” para uma série de problemas entrincheirados não apenas no organismo que liderava mas também noutros departamentos e que apenas aguardavam uma oportunidade para se expor. Essa oportunidade teve como nome “Hato”. Um ano depois, que lições se retiraram da tragédia? Quem tinha responsabilidade na matéria assumiu os seus deveres perante a população? Macau está, hoje, melhor preparado para enfrentar semelhante intempérie?

“A CAPACIDADE DE MACAU RESPONDER A SITUAÇÕES DE DESASTRE AUMENTOU SIGNIFICATIVAMENTE”

Wong Sio Chak acredita que sim. Ontem, o secretário para a Segurança afirmou, durante o programa “Fórum Macau” da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que se um tufão da mesma escala que o Hato acontecesse novamente, o número de vítimas podia ser reduzido para o mínimo. “A capacidade de Macau responder a situações de desastre aumentou significativamente”, considerou o dirigente. O mesmo não entendem Agnes Lam e Sulu Sou. Ainda que os deputados reconheçam que a sociedade está mais alerta para o perigo decorrente das tempestades, não acreditam que a cidade esteja melhor preparada para responder a um tufão como o Hato. “Se nós enfrentarmos outro super-tufão, eu acredito que a situação será semelhante”, afirmou Sulu Sou, enquanto Agnes Lam acredita que “se o tufão Hato vier novamente amanhã nós ainda não estamos preparados”.

A deputada afirma que se perdeu a noção de que um tufão é o equivalente a um dia de férias e que, agora, os cidadãos expressam as suas preocupações com menos rodeios ou contenções. “Existe desapontamento acerca das infra-estruturas na zona do Porto Interior e esses cidadãos agora expressam mais claramente as suas frustrações”, apontou. Agnes Lam nota uma melhoria no sistema de previsão do estado do tempo mas, por outro lado, entende continuar a existir uma fraca educação da sociedade e aponta o simulacro que ocorreu em Abril como exemplo: “O último simulacro foi bastante insuficiente porque não envolveram verdadeiramente os residentes”.

Um ano depois, Sulu Sou mostra-se desapontado com o que considera serem instalações básicas para combater o problema das inundações e que não foram construídas. “A noção [de perigo] é importante, mas se não houver equipamentos suficientes para prevenir as inundações então não é suficiente”, apontou o pró-democrata. Para o deputado, o principal problema da catástrofe de 23 de Agosto foram os parques de estacionamento subterrâneos onde quatro pessoas foram encontradas sem vida. “Nós acreditamos que o Governo reconhece o problema, mas devem ser implementadas políticas concretas para banir estes parques de estacionamento subterrâneos”, defendeu.

Também Chan Chak Mo, deputado eleito pela via indirecta, considera haver uma noção mais generalizada do perigo das tempestades tropicais mas, ao contrário de Agnes Lam e Sulu Sou, considera que o Governo “já fez muito”, apontando como exemplos a instalação do sistema de alarme público e a distribuição de subsídios. “Nós estamos no caminho certo, mas só se passou um ano e, por isso, precisamos de mais tempo para ver se fizemos o suficiente ou não”, considerou.

“NUM ANO NÃO ERA POSSÍVEL EXECUTAR UMA SOLUÇÃO FINAL PARA O PROBLEMA”

No que diz respeito ao problema crónico das inundações, o engenheiro Tiago Pereira aponta que foram já implementadas medidas de curto prazo pelo Governo, mas afirma que seria impossível, no espaço de um ano, resolver a questão de forma permanente. “Num ano não era possível executar uma solução final para o problema”, declarou. Para Tiago Pereira, as infra-estruturas mais urgentes estão relacionadas com o sistema de protecção de cheias, seja através de comportas ou de um dique de protecção. “Isso, de facto, é urgente, porque, como bem nos lembramos, no ano passado a água atingiu um nível considerável, os estragos foram muitos, pondo inclusive em causa a segurança das pessoas”, recordou.

Para além da construção e actualização das infra-estruturas, o arquitecto Mário Duque defende que não pode ser esquecido o papel da prevenção que deve também contar com a participação dos cidadãos. “A prevenção passa por infra-estruturas como passa também pela capacidade de resiliência das populações. Parte é resolvido pelas ditas infra-estruturas e outra parte é resolvida com educação da população”, afirmou. Neste sentido, Duque defende a criação de mapas de inundação para saber quais são as zonas mais propensas a inundações, mas antecipa problemas: “É uma coisa relativamente complexa e em que há alguma relutância em fazê-lo porque mexe com seguradoras e valores de propriedade”.

“SINTO QUE OS LOCAIS NOS PASSARAM A CONHECER MELHOR PORQUE ESTÁVAMOS NA MESMA POSIÇÃO”

Questionado quanto ao que mudou no último ano, Paul Pun, secretário-geral da Caritas Macau, sublinha a maior consciencialização das pessoas no que diz respeito à prevenção de catástrofes: “Eu vejo pessoas a proteger as suas janelas com fita-cola antes da chegada de um tufão, e as lojas nas zonas costeiras a instalarem placas de protecção contra cheias. Também os condutores aprenderam a estacionar os seus carros em zonas altas para evitarem que fiquem inundados”.

“O Governo criou centros de refúgio de emergência localizados nas escolas e agências governamentais, mas a formação do pessoal ainda é necessária”, afirmou Pun, acrescentando que as escolas da Caritas também podem ser usadas como centros de refúgio de emergência. “A utilização não está necessariamente limitada a tufões e inundações mas a todos os tipos de desastres e emergências.”, explicou.

Paul Pun apontou que existe uma falta de soluções quanto ao estacionamento dos veículos, quando estiverem encerrados os parques de estacionamento subterrâneos durante tufões – uma medida recentemente implementada na sequência do Hato. “Se forem fechados 13 parques de estacionamento podem os carros ser estacionados temporariamente em zonas altas? Por exemplo, pode o Governo autorizar o estacionamento nas linhas amarelas? Existindo muito menos trânsito durante os tufões eu acredito que isto não trouxesse um grande impacto no tráfego da cidade”, sugeriu. O secretário-geral da Caritas propôs também que fossem enviados alertas de emergência com informações sobre o plano de evacuação por mensagem.

Yosa Wariyanti, representante da Indonesian Migrants Worker Union, recorda o movimento de solidariedade que se gerou em toda a cidade após o Hato e que ocupou centenas de voluntários com a limpeza das ruas na ausência de uma resposta eficaz do Governo. “Nós juntamo-nos à comunidade local e tornamo-nos voluntários para limpar e dar água e comida às pessoas que precisavam. Nós trabalhamos e vivemos em Macau e, por isso, temos que nos sentir também parte de Macau. Temos que passar à acção e fazer algo por Macau e sinto que os locais nos passaram a conhecer melhor porque estávamos na mesma posição”, apontou Wariyanti, que, no entanto, lamenta o esmorecimento deste sentimento de pertença e igualdade desde então.

“AS CONSEQUÊNCIAS DAQUELE TUFÃO RESULTARAM DE UMA MULTIPLICIDADE DE FACTORES IMPUTÁVEIS A UMA SÉRIE DE PESSOAS”

Para o jurista António Katchi, uma consequência directa do Hato, e que reflecte a “natureza do Governo”, foi a demissão do ex-director dos SMG, transformado no “bode expiatório” da catástrofe. Isto porque, considera o professor do Instituto Politécnico de Macau (IPM), “as consequências daquele tufão resultaram de uma multiplicidade de factores imputáveis a uma série de pessoas e entidades ao longo de muitos anos”, ressalvando Katchi que não ficou provada qualquer ilegalidade ou acto de corrupção. “Veio-se sacrificar uma pessoa como se fosse a grande culpada quando, na verdade, o que contribuiu para a dimensão da tragédia foi um conjunto de acções e, sobretudo, de omissões ao longo dos anos, não obstante advertências vindas de diversas pessoas”, considerou.

De facto, o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) “não encontrou nenhuma prova de qualquer violação de disposições legais ou de procedimentos legalmente estabelecidos, nem se encontrou nenhuma prova que demonstrasse que as decisões relativas ao içar dos sinais de tufão por parte dos SMG tivessem sido influenciadas por quaisquer factores externos”. Recorde-se que o içar dos sinais naquele dia levantou várias questões, relacionadas com interesses económicos, por se ter passado apenas uma hora e meia entre o hastear do sinal 8 e 9 e, depois, apenas 45 minutos até ter sido içado o sinal máximo. No entanto, o CCAC notou existirem “vários problemas nos procedimentos de previsão de tufões e na gestão interna dos SMG, de entre os quais o mais grave é a alta concentração de poder decisório”.

“AS PESSOAS DEIXARAM DE CONFIAR EM QUEM AS GOVERNA E PERDERAM CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES”

António Katchi não vê que o último ano tenha trazido grandes mudanças, mas sublinha a Lei de Bases da Protecção Civil, cuja consulta pública terminou recentemente, como “uma intensificação da política repressiva do Governo” que, ressalva, “teria acontecido mesmo sem o tufão Hato”. “O processo de intensificação do carácter autoritário do regime, e a busca sempre de mais instrumentos legais para o Governo perseguir as pessoas de acordo com as conveniências de quem detém o poder político e económico, e também da casta dirigente do Partido Comunista Chinês, é algo que tem vindo a acontecer e que iria continuar a acontecer mesmo sem o tufão Hato”, defende.

Por sua vez, o politólogo Larry So reconheceu as melhorias verificadas na sociedade no último ano: “O Governo fez muitas coisas, sendo que a mais importante foi a Lei de Bases da Protecção Civil. Foram incluídos conteúdos relacionados com a gestão de desastres e medidas para mobilizar a comunidade quando for atingida por um desastre”. “A população também demonstrou uma maior consciência de crise. Por exemplo, durante o recente ciclone Bebinca as pessoas estavam muito mais calmas e preparadas do que dantes”, acrescentou.

No entanto, restam coisas por fazer. “Eu estou mais preocupado com as inundações na zona da Praia do Manduco. O Governo disse que iria tomar várias medidas, mas parece que não houve nenhum progresso concreto e os residentes ainda estão preocupados”, disse Larry So. Também o intensamente debatido crime de falso alarme social, previsto na Lei de Bases da Protecção Civil, chamou a atenção do politólogo. “Vai um pouco longe de mais no que diz respeito à gestão de catástrofes em senso comum. De certa forma foi politizado”, considerou.

No último ano, o advogado Sérgio de Almeida Correia notou uma perda de confiança das pessoas em quem as governa e também nas instituições. “As pessoas deixaram de confiar em quem as governa e perderam confiança nas instituições. Também perceberam o engano em que têm vivido, consciencializando-se da inacção e incapacidade do Chefe do Executivo e da sua equipa para resolver os problemas. Na primeira vez que o Governo foi colocado à prova em termos efectivos mostrou-se incapaz de reagir e ficaram a descoberto todas as suas fragilidades”, declarou.

Se, por um lado, Sérgio de Almeida Correia afirma que continuam sem existir mecanismos efectivos de responsabilização dos detentores dos cargos políticos, por outro, “aposta-se mais no ridículo reforço policial de uma região minúscula, na criminalização do rumor, em esconder a informação relevante para a comunidade ou em controlar as manifestações dos cidadãos”. “De cada vez que chove ou a maré sobe regressam os problemas, o lixo volta a boiar, as construções inundam. E a vida continua. Apenas com mais polícias, mais câmaras de vigilância e mais conferências de imprensa”.