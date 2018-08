Sulu Sou pede planeamento macroscópico e prazo concreto para a gestão do Porto Interior

Em nota ontem remetida, Sulu Sou focou as inundações persistentes na área do Porto Interior, que foi também a zona mais atingida pelo tufão Hato há um ano. O deputado pediu ao Governo que divulgasse o planeamento das melhorias de infra-estruturas e um prazo concreto. O pró-democrata descreveu a construção da infra-estrutura do Porto Interior por parte do Governo como “continuando em fase de teorização ideal”, e insistiu que o público não deveria “ficar adormecido e começar a aceitar o errado como o certo”. E escreveu: “O público deve exercer um escrutínio contínuo ao trabalho do Governo, exortá-lo a manter o seu compromisso e monitorizar o progresso da implementação da construção da infra-estrutura”.

Sou referiu que o trabalho de controlo de cheias no Porto Interior terminou em 2015. “De acordo com as estatísticas do Governo, a elevação do projecto é de 2,3 metros, equivalente a uma altura da maré de 4,1 metros. No entanto, não considerou os desastres da escala do Hato. Agora, mesmo quando a água das marés é inferior a 4,1 metros (durante as grandes marés do Verão), ainda acontecem grandes inundações no Porto Interior. As autoridades analisaram o porquê de este projecto falhar? Como é que o Governo vai melhorar os projectos de “preenchimento das falhas” para reconquistar a confiança das pessoas?”.

O deputado também exigiu a divulgação de um calendário concreto das várias medidas propostas após o tufão Hato, por exemplo, estações para bombear as águas pluviais, caixas de drenagem de águas pluviais, etc., para que “os moradores de Macau possam ter uma perspectiva clara do controlo da água no Porto Interior”. E questionou: “O planeamento e implementação da infra-estrutura para controlo da água vai afectar inevitavelmente os interessados. A Administração iniciou consultas com eles para reduzir as perdas que o projecto pode causar?”.

O Governo também poderia considerar um planeamento macroscópico e prático para melhorar a drenagem geral da Península, mas dá prioridade ao envelhecimento do sistema de esgotos no Porto Interior, considerou, por fim, o deputado. S.Q.