Partilha de dados biométricos com Zhuhai cria receios

Quem passa a fronteira entre Macau e Zhuhai poderá ter os seus dados biométricos, incluindo as características do rosto, partilhados com as autoridades da China continental. Um perito teme que a informação seja usada mais tarde no sistema de reconhecimento facial usado pela polícia chinesa.

Vítor Quintã

O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) deu luz verde à Polícia de Segurança Pública (PSP) para partilhar com a Alfândega de Zhuhai os dados biométricos, incluindo as características do rosto, recolhidos quando os residentes de Macau e visitantes da China continental atravessam a fronteira. Yang Chongwei, coordenador do Gabinete, acredita que, tendo em conta que os dados não serão arquivados e servirão apenas para verificação de identidade, não há perigo para a privacidade dos residentes. O parecer favorável data de 27 de Dezembro passado – cinco meses após Yang tomar posse – mas só foi tornado público no relatório anual do Gabinete, divulgado na terça-feira.

A PSP tinha pedido a opinião do GPDP sobre o tratamento de dados pessoais no âmbito de um “modelo inovador de controlo fronteiriço”, no qual tanto os residentes de Macau como os visitantes do continente poderão escolher conceder dados biométricos, por exemplo “informações faciais”, para em troca atravessar mais facilmente a fronteira entre Macau e o interior da China. Os sistemas de controlo fronteiriço da RAEM e de Zhuhai “vão ser conectados para receber informações e transferir dados pessoais dos passageiros entre as duas partes”, explica o Gabinete. Por exemplo, quando um residente regressa do continente, Macau transmite o número do bilhete de identidade e os dados biométricos da palma da mão e do rosto às autoridades da cidade vizinha. A PSP garante, no entanto, que os dados “não ficam arquivados e servem apenas para uma comparação imediata”. O Gabinete defende ainda que a recolha das características do rosto não se enquadra nos “dados sensíveis”, uma vez que não permite revelar o sexo, raça ou etnia da pessoa.

“Enorme ameaça”

Dan Shefet, fundador da Association for Accountability and Internet Democracy, admitiu ao PONTO FINAL que tem dúvidas. “Porque é que as autoridades chinesas precisam desses dados? Já não os recolhem no lado deles da imigração quando as pessoas saem para Macau e quando entram na China?”, lembrou o perito em lei internacional. Se os documentos de viagem usados por residentes da RAEM e visitantes do continente – como por exemplo o “salvo-conduto concedido aos residentes de Hong Kong e Macau para entrada e saída do continente”, conhecido como “cartão de regresso ao continente” – já são biométricos, “são extremamente difíceis de falsificar, por isso qual é o verdadeiro objectivo da recolha destes dados senão precisamente para os arquivar para uso posterior, por exemplo para reconhecimento facial?”, disse o advogado francês.

A utilização de reconhecimento facial por parte da polícia da China continental tem aumentado nos últimos anos, com críticos a dizer que, mais do que proteger a segurança pública e detectar criminosos, o objectivo é controlar a sociedade. Em Fevereiro passado, durante o Ano Novo Lunar, os polícias da estação de comboios Este de Zhengzhou, capital da província de Henan, foram os primeiros do país a usar óculos para reconhecimento facial, ligados a uma base de dados da polícia. “O reconhecimento facial é uma enorme ameaça para a democracia e a liberdade pessoal”, avisa Dan Shefet. “Juntamente com a inteligência artificial, é entre a tecnologia actualmente disponível a mais intrusiva e aniquiladora da privacidade”, acrescenta o advogado, que levou a Google a tribunal e venceu.

Alertas repetidos

“Na minha opinião, as autoridades de Macau deveriam, de forma cordial, perguntar aos seus colegas chineses quais as razões operacionais e detalhadas por detrás deste pedido. Só assim poderíamos saber mais e muito provavelmente os verdadeiros motivos tornar-se-iam evidentes”, diz Dan Shefet. O PONTO FINAL pediu um comentário à PSP, nomeadamente sobre quando e onde é que este “modelo inovador de controlo fronteiriço” vai ser utilizado, mas até ao fecho desta edição não foi possível obter qualquer resposta. Também o GPDP não comentou os receios levantados por Dan Shefet.

O perito não foi o primeiro a dar o alerta. Em Maio passado, o activista Jason Chao, que está actualmente a tirar um mestrado em ‘Big Data’ e Futuros Digitais na Universidade de Warwick, no Reino Unido, avisou que o acordo com o gigante chinês Alibaba para a criação de uma cidade inteligente poderia levar à transferência de dados pessoais dos residentes de Macau para a China continental – algo rejeitado pela secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan. No ano passado, Catarina Guerra Gonçalves, autora do livro “Fluxos de Dados Transfronteiriços e o Quadro de Protecção de Dados da RAEM”, tinha defendido que a actual lei deveria ter uma “lista branca” que só permitiria a transferência de informação pessoal para países e territórios onde a protecção é tida como adequada.

Credibilidade em causa

Também a independência do GPDP tem sido questionada, tendo em conta que a sua própria continuidade depende da vontade do Chefe do Executivo. Em Janeiro, Chui Sai On prolongou o funcionamento do Gabinete como equipa de projecto pelo menos até Março de 2020. Na altura, Catarina Gonçalves disse que isso “lhe tira credibilidade”.

O antigo coordenador do GPDP, Vasco Fong Man Chong, tinha defendido publicamente a transformação numa entidade independente, mas não o conseguiu concretizar e acabou por abandonar o cargo em Julho do ano passado. O juiz confessou que a falta de um estatuto permanente impediu o Gabinete de assinar acordos internacionais de cooperação, limitou o sucesso dos pedidos de apoio a entidades estrangeiras e a participação em organismos internacionais.

Além disso, disse em Janeiro passado Catarina Gonçalves, o GPDP “tem uma posição um pouco passiva e decisões bastante criticáveis na área da transferência de dados pessoais”, e não tem “iniciativa de fiscalização da lei de forma activa”. Algo que não surpreende Dan Shefet: “O facto de ao Gabinete para a Protecção dos Dados não ser garantida a necessária independência por parte do Governo, aliado ao facto da violação [da privacidade] ser uma iniciativa ou uma política governamental, invariavelmente leva à conclusão de que o Gabinete iria precisar de uma liderança extremamente carismática para ter sucesso na sua missão – muito provavelmente um cenário impossível”.