MGM confiante que jogo em Macau sairá ileso da guerra comercial EUA/China

O director executivo da MGM China acredita que o jogo em Macau sairá ileso da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China porque o território “é muito resiliente”. “Acho que Macau é muito resiliente e todos nós estamos a olhar para o longo prazo”, disse Grant Bowie aos jornalistas, à margem de uma conferência de imprensa no MGM Cotai.

Novas taxas alfandegárias entraram hoje em vigor nos Estados Unidos e na China, sobre parte das importações oriundas dos dois países, num segundo episódio da guerra comercial que está a deixar empresários e investidores apreensivos.

Especialistas do jogo já tinham afirmado que Macau pode ser palco da guerra comercial, nomeadamente as operadoras norte-americanas que querem renovar as licenças, quando se aproxima o final das concessões.

Apesar disso, o director executivo do grupo está confiante que a China irá continuar a crescer. “Acho que a relação entre a China e o resto do mundo vai continuar a crescer e a desenvolver-se”, considerou.

Grant Bowie afirmou ainda que Macau continuará a ser a grande aposta do grupo na Ásia, garantindo que a sede da MGM China vai permanecer no território, apesar do interesse já manifestado em conseguir uma licença para a construção de um ‘resort’ integrado no Japão.