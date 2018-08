Jovens de Macau, os menos satisfeitos com o amor

Um estudo do cientista português Félix Neto, em colaboração com uma investigadora de Estocolmo, comparou o nível de satisfação com a vida amorosa por parte de universitários de Macau, Portugal, Angola, Brasil e Timor-Leste. Os mais satisfeitos são os de Timor, os menos são os jovens da RAEM.

João Paulo Meneses

Félix Neto é um cientista português que desenvolveu uma escala que mede o grau de satisfação com a vida amorosa. Doutorado em Antropologia Normal e Patológica e em Psicologia Social, este professor da Universidade do Porto tem desenvolvido um vasto trabalho de investigação, destacando-se nas últimas décadas a preocupação com aquilo que é designado por ‘love life scale’. Para testar a sua escala em contextos externos (até agora tinha sido utilizada apenas em Portugal), Félix Neto, em colaboração com a professora Radosveta Dimitrova, da Universidade de Estocolmo, decidiu aplicá-la num questionário presencial a 1113 jovens universitários de quatro países de língua oficial portuguesa e também a Macau (neste caso, as questões foram traduzidas para cantonense e em Timor-Leste para tétum). 247 de Portugal, 177 de Angola, 240 de Timor, 208 do Brasil e 241 de Macau, num total de 1113 estudantes com uma média de 23,55 anos.

A partir da leitura do artigo ‘Measurement Invariance of the Satisfaction with Love Life Scale Among Emerging Adults in Angola, Brazil, East-Timor, Macao, and Portugal’ (publicado na revista Well-Being of Youth and Emerging Adults across Cultures, editada pela Springer), fica a saber-se que o grupo de Macau apresenta os valores mais baixos na escala de satisfação com a vida amorosa (4.38), que comparam com os 4.97 de Timor Leste. Acima de Macau estão os jovens brasileiros (4.49), angolanos (4.73) e portugueses (4.85).

Os autores interrogam-se sobre o que explicará os números de Timor, admitindo que o assunto merece análise mais detalhada, ainda que “uma das possíveis explicações possa estar relacionada com o envolvimento religioso em Timor”, uma vez que investigações anteriores mostram “um efeito positivo com o nível de satisfação com a vida amorosa”. Sobre os valores de Macau nada é dito.

Os autores mostram-se satisfeitos com a viabilidade da utilização da escala para medir a satisfação com a vida amorosa em diversos contextos culturais, mas reconhecem que existem limitações, desde logo relacionadas com a construção das (pequenas) amostras, o que impede outro tipo de generalizações ou comparações entre as várias culturas representadas no estudo.

“Estou satisfeito com a minha vida amorosa?”

“A satisfação amorosa é uma importante faceta da satisfação com a vida, especificamente, e do bem-estar subjectivo, de forma mais geral”, dizem os autores, lembrando que a satisfação amorosa diz respeito a todas as pessoas e que para muitas delas é um factor decisivo para o seu bem-estar, nomeadamente entre os adolescentes e os jovens adultos.

Sendo um critério tão decisivo – e subjectivo -, a dificuldade está em medi-lo. Para tentar resolver o problema, Félix Neto, em colaboração com outros investigadores, criou o Satisfaction with Love Life Scale, SWLLS na terminologia que usam. “A SWLLS tem como objectivo questionar os indivíduos sobre a forma como vêm as suas vidas amorosas subjectivas como um todo e medir os conceitos de satisfação na vida amorosa”, de acordo com a descrição feita por uma colaboradora do professor Neto.

Esta SWLLS é composta por cinco itens (traduzidos em afirmações como: “estou satisfeito com a minha vida amorosa”; “em muitos aspectos a minha vida amorosa aproxima-se dos meus ideais”), medidos através de uma escala com sete opções (1 = Totalmente de desacordo; 2 = Em desacordo; 3 = Mais ou menos em desacordo; 4 = Nem de acordo nem em desacordo; 5 = Mais ou menos de acordo; 6 = De acordo; 7 = Totalmente de acordo).