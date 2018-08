“Fora de Horas”: O festival de cinema de culto que quer reunir famílias e amigos

A Cinemateca Paixão acolhe, entre os dias 31 de Agosto e 22 de Setembro, o “Fora de Horas”, um festival de cinema que destaca alguns dos mais conhecidos filmes de culto realizados em várias partes do mundo.

Joana Figueira

Tem início no último dia deste mês o “Fora de Horas – Festival de Cinema Fantástico Ao Fim da Noite”, promovido pela Cinemateca Paixão. Ao longo de quatro fins-de-semana serão projectados, a partir da meia-noite, dez “filmes bizarros de diversas partes do mundo”, dedicados aos interessados em películas de culto e de suspense. O objectivo é trazer para o presente os hábitos de entretenimento cinematográfico que teve o seu pico, em Macau, na década de 1980, que levavam famílias e grupos de amigos ao cinema.

Ao PONTO FINAL, Rita Wong, directora da Cinemateca Paixão, contou que esta é a primeira vez que a Associação Audio-Visual CUT, entidade responsável pela gestão e programação do espaço, organiza um festival em torno deste tema e que se realiza a horas tardias. O trabalho de curadoria foi entregue a Francisco Lo e Penny Lan.

“Queremos trazer de volta algo que foi muito interessante no passado e criar a oportunidade para que as pessoas possam conviver no cinema. Queremos fazê-lo de uma forma mais divertida e com uma atmosfera de entretenimento, para que as pessoas não venham apenas desfrutar do filme mas também do ambiente”, disse Wong. Para a responsável pelo espaço, a evolução da tecnologia e as mudanças no estilo de vida das pessoas vieram quebrar os hábitos de reunião entre amigos e família com o pretexto de ver um filme no cinema. “Estamos a convidar as pessoas a conviverem em vez de ficarem em casa”, afirmou.

Alejandro Jodorowsky abre o festival. Terá uma obra apresentada no grande ecrã: “A Montanha Sagrada”, que atingiu o estatuto máximo no cinema psicadélico. Segue-se “Hereditário”, o filme do argumentista-realizador Ari Aster foi considerado a melhor película de terror deste ano pela sua abordagem da tragédia humana.

“Cru”, a nova obra da realizadora francesa Julia Ducournau, destina-se aos “amantes de sangue”, aponta a organização em comunicado, destacando ainda querer atrair “os anti-tradicionalistas” para a projecção de “Os Rapazes Selvagens”, “uma elegante e pouco habitual abordagem do travestismo misturado com a história de jovens sobreviventes numa ilha deserta”. De John Waters, o conhecido “Papa do Lixo”, mostra-se a comédia choque “Feme Trouble”. “Ninguém como Waters consegue transformar o chamado ‘mau gosto’ em algo de tão perversamente desfrutável”, escreve a organização.

“Fora de Horas” integra ainda duas obras consideradas de culto: “Miami Connection”, um filme de acção realizado pelo mestre de ‘taekwondo’ Y. K. Kim, e “Uma História de Desgosto E Tristeza”, um filme erótico sobre uma golfista, realizado por Seijun Suzuki.

O festival cumpre ainda as celebrações do 20º aniversário da comédia “O Grande Lebowski”, dos irmãos Coen, considerado pela organização como “ponto alto do festival”. As sessões da meia noite estão marcadas para as sextas-feiras e sábados, de 31 de Agosto a 22 de Setembro. O bilhetes, com o custo de 60 patacas, estão à venda a partir de hoje na bilheteira física e no website da Cinemateca Paixão. Os estudantes a tempo inteiro e idosos beneficiam de 50% de desconto.