Equipa brasileira estreia-se no Campeonato de Dança do Dragão

Uma equipa brasileira vai participar pela primeira vez no Campeonato de Dança do Dragão em Macau, prova em que durante dois dias vão competir equipas do continente americano ao asiático. A formação masculina brasileira, estreante e única representante entre os países lusófonos, vai competir com as equipas de Macau, China, Hong Kong, Taiwan, Malásia, Filipinas, Vietname, Indonésia e Myanmar. “Os padrões continuam a aumentar, mais categorias foram adicionadas e vamos adoptar um novo sistema de pontuação”, disse o director executivo da operadora de jogo, Grant Bowie, grupo que organiza este evento internacional no território desde 2010, que este ano se realiza entre 10 e 11 de Novembro. A competição feminina conta com a presença dos Estados Unidos, Austrália, Tawain, China, Singapura, Filipinas, Indonésia, entre outras. A conferência de imprensa de apresentação do Campeonato de Dança do Dragão 2018 decorreu no MGM Cotai e contou com várias demonstrações de dança do dragão, ficando marcada pela cerimónia de entrega de um certificado a 70 crianças, dos cinco aos oito anos, por terem concluído um curso de dança do dragão para crianças.

