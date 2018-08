Capital Airlines notifica passageiros que voo entre China e Portugal foi suspenso

A companhia aérea chinesa Capital Airlines está a notificar os seus passageiros que suspendeu, entre Outubro e Março, o voo directo entre a China e Portugal, que celebrou no mês passado o primeiro aniversário.

“Confirmamos a suspensão dos voos entre Lisboa e Pequim, com começo a 15 de Outubro e até Março”, lê-se numa mensagem de correio electrónico enviada pela empresa a uma passageira, divulgada pela agência Lusa.

Desde a manhã de ontem que qualquer tentativa de marcar um voo dentro daquelas datas, através do portal de Internet da companhia aérea, não dava qualquer resultado. Contactada pela Lusa, a empresa recusou avançar os motivos da suspensão, referindo apenas “razões operacionais”.

O voo, que tem três frequências por semana, entre a cidade de Hangzhou, na costa leste da China, e Lisboa, com paragem em Pequim, arrancou a 26 de Julho de 2017. No primeiro ano desde que começou a voar para Portugal, a Capital Airlines transportou mais de 80 mil passageiros, segundos dados divulgados por altura do aniversário. A taxa média de ocupação do voo fixou-se nos 80%, nos meses mais fracos, enquanto que na época alta superou os 95%.

A Capital Airlines é uma das subsidiárias do grupo chinês HNA, que enfrenta uma grave crise de liquidez, depois de ter fechado o ano passado com uma dívida de 598 mil milhões de yuan, de acordo com os dados divulgados na apresentação dos seus resultados anuais.