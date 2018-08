Associação Armazém do Boi chega ao Volong para mostrar que ainda é plataforma de arte experimental

A Associação Armazém do Boi inaugurou ontem uma exposição que inclui obras de 20 artistas de diferentes cidades da região. “Post Ox Warehouse Experimental Site” decorre na Rua do Volong até ao próximo mês de Outubro.

Joana Figueira

Nos três andares do edifício número 15 da Rua do Volong estão expostas obras de 20 artistas de cinco cidades da região. Une-as uma iniciativa da Associação Armazém do Boi que, depois de no ano passado abandonar as instalações do Armazém do Boi, na intercepção entre a avenidas Almirante Lacerda e Coronel Mesquita, se apresenta um pouco por toda a Macau para continuar a promover o desenvolvimento criativo pessoal e experimental, sendo este o fundamento para a exposição “Post Ox Warehouse Experimental Site”, ontem inaugurada.

Alguns são de Macau, outros trabalhos chegam de Xangai, Hangzhou, Guangzhou, Taiwan e Shezhen. Se, por um lado, para as duas dezenas de artistas pode ser o início de uma relação com a associação local, por outro, a mostra é a continuação de projectos comuns. Apresentam-se instalações, fotografia de cena, meios mistos, pintura, documentos conceptuais e vídeo-arte.

Bianca Lei Sio Chong, artista de Macau ligada à associação há vários anos, conduziu o PONTO FINAL pelo pequeno espaço que se projecta em altura. Ainda no rés-do-chão do edifício, conta que não existe um tema transversal a todas as obras ali apresentadas. O foco é “a missão da associação”. “Queremos sempre encorajar a arte contemporânea e o desenvolvimento da arte experimental e, por isso, decidimos incluir diferentes meios. Também queremos anunciar que o nosso projecto continua, apesar de termos saído das instalações do Armazém do Boi. Ainda disponibilizamos uma plataforma para mostrar trabalhos alternativos”.

Depois de elaborar sobre o contemporâneo chinês Xu Tan, que já expôs em lugares como o Canadá, Suécia, Alemanha ou Estados Unidos, Bianca, que integra a equipa de curadores, guia-nos até um trabalho de uma das suas séries, que assume poder ser considerado instalação ou pintura, uma vez que recorre à tela atribuindo-lhe profundidade. “Gosto de questionar e explorar a definição dos meios artísticos”, diz.

Subimos ao segundo andar. Deparamo-nos com o surrealismo de Noah Ng Fong Chao, o principal curador da exposição. A seguir, cruzamo-nos com Cai Guo Jie junto da sua própria obra, que desafia as sociedades capitalistas – representação da imposição de limites territoriais que desprezam as necessidades de cidadania.

Mais um andar escalado e encontramos outro trabalho de Bianca. “The Shadow Said” (ou “A Sombra Disse”), anuncia. “Uso a sombra durante todo o vídeo. Sabemos que a sombra é real, mas depende da luz e do ângulo, então é apenas uma parte da realidade”. Convida a colocar os auscultadores. “O vídeo é projectado em dois ecrãs, mas com músicas diferentes, o que desperta diferentes percepções sobre aquilo que se vê”.

Wong Iek, Lui Chak Keong, Frank Lei, Li Xiao Qiao, Fan Sai Hong, Tong Chong, Bonnie Leong Mou Cheng e Kitty Leong Mou Kit são outros dos artistas expostos que representam Macau. “Post Ox Warehouse Experimental Site” está em exibição até ao dia 7 de Outubro, na 2F Gallery, na Rua do Volong.