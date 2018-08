Agnes Lam: “O Governo devia resolver os problemas, em vez de esperar que eles desapareçam”

Um dia antes do 1º aniversário do devastador tufão “Hato”, a deputada Agnes Lam questionou as medidas de melhoria do Governo e a sua implementação durante o ano passado, e analisou detalhadamente os problemas não resolvidos.

Stacey Qiao

Ontem, a deputada Agnes Lam submeteu uma interpelação escrita acerca dos esforços governamentais para a prevenção e trabalhos de socorro durante o ano passado desde o tufão Hato, e exigiu que o Governo divulgasse informações precisas sobre a situação de vários problemas que ainda se verificam, incluindo a inundação do Porto Interior, os carros inundados deixados em espaços públicos e a reconstrução do terminal de autocarros subterrâneo do Posto Fronteiriço.

“O tufão Hato não só fez soar o alarme nas deficiências da nossas infra-estruturas, mas também expôs vários problemas das operações do Governo”, escreveu Agnes Lam. “Problemas que há muito eram evitados pelas autoridades tiveram que ser levados a sério após a violenta tempestade, em particular a responsabilidade das autoridades, os sistemas de previsão e resposta a desastres, as operações de socorro e a compensação por perdas de propriedade”, sublinhou.

A deputada continuou a questionar o efeito de algumas das medidas do Governo: “Por exemplo, o Benefício Fiscal Especial para a Aquisição de Veículos Automóveis”. Embora a lei ofereça um certo benefício para a compra de carros novos, muitos proprietários que seguiram a iniciativa do Governo de dar prioridade aos transportes públicos e não comprar carros novos expressaram seu descontentamento, pois não serão elegíveis para obter qualquer ajuda e terão que arcar com todas as perdas”.

Lam sugeriu que o Governo tome a iniciativa: “Depois dos muitos problemas, o Governo deveria tentar resolvê-los, em vez de esperar que eles desapareçam”. De seguida, pediu ao Governo que divulgasse mais informações sobre várias questões deixadas pelo Hato.

“Com a recente inundação no Porto Interior causada pelo ciclone Bebinca e pela grande maré, o Governo avaliou o efeito das barreiras de água, barreiras de inundação móveis e semi-móveis instaladas anteriormente? O Governo vai actualizar os termos do concurso do ‘Projecto de Construção para a Melhoria da Prevenção de Inundações e do Sistema de Drenagem e Resposta a Emergências no Porto Interior?’”, perguntou a deputada.

Outra grande preocupação de Agnes Lam é a restauração do terminal de autocarros subterrâneo do Posto Fronteiriço. “Qual é o progresso do projecto de restauração? Quando é que o terminal vai iniciar a operação? Quando é que o plano abrangente será preparado para deliberação pública?”. A deputada também perguntou ao Governo pelos dados exactos dos carros inundados que ainda ocupam lugares de estacionamento público, bem como pelo plano do Executivo para resolver o problema.