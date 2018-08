Wushu: Huang Junhua conquista medalha de ouro para Macau

Huang Junhua conquistou ontem a medalha de ouro em wushu, na modalidade de Nanquan e Nangun, na 18ª edição dos Jogos Asiáticos que estão a decorrer na Indonésia. O atleta da RAEM obteve a pontuação de 9,73, superiorizando-se aos atletas do Vietname e da Coreia do Sul, Pham Quoc Khanh e Lee Yongmun, respectivamente, que registaram ambos 9,71 pontos.

A conquista de Huang Junhua foi vista como “uma alegria” para o Chefe do Executivo. “A notável marca obtida por Huang Junhua, fruto de um treino intenso e de trabalho árduo, não só enche de orgulho a população de Macau no seu todo, como também revigora o moral da nossa delegação em Jacarta”, referiu Chui Sai On, numa nota emitida ontem pelo Governo.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, enviou também as suas congratulações para o atleta da RAEM, enaltecendo o “extraordinário empenho e dedicação que levou à conquista da medalha de ouro”. Alexis Tam encorajou ainda os restantes atletas “a manter uma atitude positiva para participar nas demais provas nos Jogos Asiáticos”, procurando assim “alcançar os melhores resultados”.

Ainda em relação a atletas locais, Cheong Pui Seng competiu ontem nas modalidades de Taijiquan e Taijijian, ficando na 11ª posição, enquanto Wu Nok In, na vertente de Gunshu, ficou na 9ª posição.

No taekwondo, a atleta Feng Xiao foi eliminada na segunda ronda por Pauline Lopez, perdendo por 8-0, depois de ter passado a primeira fase vencendo a atleta do Paquistão, Wasiq Nimra, por 16-2.

No saldo das medalhas a China continua na frente, com 60, seguindo-se Japão (46) e Coreia do Sul (34). P.A.S.