“Vislumbres do Vento Nacional” abre temporada da Orquestra Chinesa

A Orquestra Chinesa de Macau (OCHM) vai abrir a nova temporada de concertos com “Vislumbres do Vento Nacional”, que acontece no dia 2 de Setembro, pelas 20 horas, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau. O espectáculo, dirigido pelo maestro Liu Sha, conta com convidados especiais para actuações a solo como os intérpretes de erhu (instrumento musical chinês de duas cordas) Yu Hongmei, vice-directora do Conservatório Central de Música, e Zhai Qinxi, professora assistente de guqin (instrumento tradicional chinês da família das cítaras) no mesmo Conservatório.

O programa do concerto inclui a interpretação da peça da Orquestra Nacional “Lichias Vermelhas”, que marca a estreia em Macau desta composição ao estilo de Lingnan. O programa contempla ainda o “Concerto de Erhu Amannisa”, inspirado na artista uighur Amannisa, concubina de Abdurashit Khan do reino de Yerqiang.

A OCHM continua a “explorar as raízes de Macau; a actuar a nível internacional; a integrar o legado da China e do Ocidente e a difundir a cultura”, descreve o IC. Por isso, lança seis ciclos de concertos para os aficionados de música, incluindo o “Ciclo Clássicos”, “Produções Especiais”, “Passeando no Jardim, Ouvindo Música”, “Museus Musicais”, “Herança Musical” e “Envolvimento da Comunidade com a Música”. O Instituto diz esperar que esta série de concertos “desenvolva o interesse do público pela música chinesa”. Os bilhetes para a nova temporada de concertos da Orquestra Chinesa já estão à venda na Bilheteira Online de Macau.