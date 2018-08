Sulu Sou: “O Governo subcontratou serviços, não obrigações regulamentares”

Depois de duas visitas à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) na sexta-feira passada e nesta segunda-feira, os mais de 20 nadadores-salvadores pediram ontem ajuda ao Instituto do Desporto (ID), que há mais de uma década concede contratos de serviço à empresa Surf Hong. Nenhum progresso aparente foi feito, e os trabalhadores vão retomar os seus empregos hoje para evitar serem despedidos.

Stacey Qiao

Acompanhados pelo deputado Sulu Sou, mais de 20 nadadores-salvadores que estavam em greve contra o tratamento injusto que recebem do seu empregador, a Surf Hong, foram ao Instituto do Desporto (ID) ontem à tarde para pedir ajuda. Foi-lhes negada uma reunião com os representantes do ID nesse dia e foram recebidos à entrada por dois funcionários depois de esperarem mais de uma hora.

“Nós notificámos o ID na segunda-feira à noite e pedimos que ouvisse o pedido de ajuda dos nadadores-salvadores. Ao meio-dia de hoje [ontem], recebemos a resposta de um chefe do instituto chamado Joe Ho, dizendo que não poderiam receber os nadadores-salvadores por causa de ‘acordos de trabalho existentes’ em relação a esse assunto”, disse o deputado ao PONTO FINAL ontem. “Mas os nadadores-salvadores insistiram na reunião, sem saberem o que fazer mais”, explicou.

O grupo esperou à porta do ID durante uma hora, mas ainda assim foi negada a reunião. “Eles recusaram-se a receber-nos hoje [ontem] e não nos disseram quando estariam disponíveis. Eventualmente, o ID acabou por enviar dois funcionários para recolher reclamações dos nadadores-salvadores, na entrada do edifício”, disse Sou.

O deputado acrescentou: “A empresa não respondeu e não responde às nossas chamadas ou à comunicação social. Não recebemos actualizações da DSAL desde que submetemos todo o material e apresentámos a queixa na segunda-feira”.

Sulu Sou acredita que o ID tem grandes responsabilidades na disputa laboral: “Por mais de dez anos, os contratos de serviço de piscinas públicas foram para a Surf Hong, com cada contrato a valer milhões de patacas. Mas quando um problema acontece, o Governo evita as suas responsabilidades. O Governo deve perceber que está a subcontratar serviços, não obrigações regulamentares”.

O PONTO FINAL também pediu a Sulu Sou para comentar o outro incidente envolvendo o Surf Hong em 2006, quando a negligência de um nadador-salvador resultou no afogamento de uma professora de 26 anos na Piscina do Carmo. O Tribunal de Primeira Instância determinou que o Governo deveria assumir uma responsabilidade solidária, que foi então anulada pelo Tribunal de Segunda Instância e pelo Tribunal de Última Instância. Sou respondeu: “Os tribunais tomaram suas decisões, mas é muito difícil para o público aceitar: como é que o Governo não tem responsabilidade sobre a qualidade e a operação dos serviços que subcontratou? Não é lógico. Além disso, o caso em 2006 foi uma questão judiciária, e agora estamos a discutir as obrigações administrativas e regulamentares do Governo. O ID tem esse dever”.

O deputado disse ainda ao PONTO FINAL: “Temo que a empresa simplesmente despeça os nadadores-salvadores para acabar com a disputa. Assim, os nadadores-salvadores, na sua maioria trabalhadores não-residentes do continente, voltarão aos seus postos na quarta-feira, caso contrário, a Surf Hong poderá usar a sua ausência como uma desculpa para os despedir”. De acordo com as leis de Macau, uma vez terminado o contrato de trabalho de um trabalhador não-residente, este deve deixar a RAEM no prazo de 10 dias.